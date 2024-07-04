https://ria.ru/20240704/peskov-1957491835.html

Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана

Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 04.07.2024

Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана

Точных сроков встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, они будут согласовываться по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:24

2024-07-04T19:24

2024-07-04T20:21

дмитрий песков

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Точных сроков встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, они будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, по дипломатическим каналам будет согласовываться дальше", - сказал Песков, говоря о том, согласованы ли сроки поездки Путина в Турцию."Президент (Путин - ред.) с признательностью принимает это предложение, и визит на повестке дня. Но точных дат пока нет, они будут согласовываться", - добавил представитель Кремля.Путин и Эрдоган провели 3 июля переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Во время встречи Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в "самое кратчайшее время". Президент России поблагодарил коллегу за приглашение и пообещал обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах.

https://ria.ru/20240704/peskov-1957492323.html

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дмитрий песков, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире