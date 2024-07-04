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Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 04.07.2024
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19:24 04.07.2024 (обновлено: 20:21 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/peskov-1957491835.html
Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана
Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 04.07.2024
Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана
Точных сроков встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, они будут согласовываться по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:24
2024-07-04T20:21
дмитрий песков
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Точных сроков встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, они будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, по дипломатическим каналам будет согласовываться дальше", - сказал Песков, говоря о том, согласованы ли сроки поездки Путина в Турцию."Президент (Путин - ред.) с признательностью принимает это предложение, и визит на повестке дня. Но точных дат пока нет, они будут согласовываться", - добавил представитель Кремля.Путин и Эрдоган провели 3 июля переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Во время встречи Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в "самое кратчайшее время". Президент России поблагодарил коллегу за приглашение и пообещал обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах.
https://ria.ru/20240704/peskov-1957492323.html
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дмитрий песков, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Песков не назвал точных сроков встречи Путина и Эрдогана

Песков: точные сроки встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Точных сроков встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, они будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, по дипломатическим каналам будет согласовываться дальше", - сказал Песков, говоря о том, согласованы ли сроки поездки Путина в Турцию.
"Президент (Путин - ред.) с признательностью принимает это предложение, и визит на повестке дня. Но точных дат пока нет, они будут согласовываться", - добавил представитель Кремля.
Путин и Эрдоган провели 3 июля переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Во время встречи Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции уже в "самое кратчайшее время". Президент России поблагодарил коллегу за приглашение и пообещал обязательно приехать в Турцию для участия в переговорах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Дмитрий ПесковРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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