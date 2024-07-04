https://ria.ru/20240704/peskov-1957491010.html

Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу

Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу - РИА Новости, 04.07.2024

Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июля, будет работать в Кремле, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:19

2024-07-04T19:19

2024-07-04T20:06

дмитрий песков

россия

владимир путин

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июля, будет работать в Кремле, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."В Кремле, президент работает в Кремле завтра", - заявил Песков после визита Путина в Казахстан, говоря о планах работы президента в пятницу.О графике Путина Кремль проинформирует отдельно, добавил он."Завтра у президента насыщенный рабочий график, мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг сообщения, что в пятницу с визитом в Москву может прибыть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мне вам нечего сказать", - добавил Песков в ответ на соответствующий вопрос о возможной встрече Путина с Орбаном.

https://ria.ru/20240704/peskov-1957491835.html

россия

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дмитрий песков, россия, владимир путин