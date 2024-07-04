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Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу - РИА Новости, 04.07.2024
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19:19 04.07.2024 (обновлено: 20:06 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/peskov-1957491010.html
Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу
Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу - РИА Новости, 04.07.2024
Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу
Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июля, будет работать в Кремле, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:19
2024-07-04T20:06
дмитрий песков
россия
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июля, будет работать в Кремле, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."В Кремле, президент работает в Кремле завтра", - заявил Песков после визита Путина в Казахстан, говоря о планах работы президента в пятницу.О графике Путина Кремль проинформирует отдельно, добавил он."Завтра у президента насыщенный рабочий график, мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг сообщения, что в пятницу с визитом в Москву может прибыть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мне вам нечего сказать", - добавил Песков в ответ на соответствующий вопрос о возможной встрече Путина с Орбаном.
https://ria.ru/20240704/peskov-1957491835.html
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дмитрий песков, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Песков сообщил о насыщенном графике у Путина на пятницу

Песков: в пятницу у Путина насыщенный график, кремль будет информировать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июля, будет работать в Кремле, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В Кремле, президент работает в Кремле завтра", - заявил Песков после визита Путина в Казахстан, говоря о планах работы президента в пятницу.
О графике Путина Кремль проинформирует отдельно, добавил он.
"Завтра у президента насыщенный рабочий график, мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг сообщения, что в пятницу с визитом в Москву может прибыть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мне вам нечего сказать", - добавил Песков в ответ на соответствующий вопрос о возможной встрече Путина с Орбаном.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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