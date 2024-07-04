https://ria.ru/20240704/peresdacha-1957414714.html

Более 5,4 тысячи выпускников из Подмосковья приняли участие в пересдаче ЕГЭ

Более 5,4 тысячи выпускников из Подмосковья приняли участие в пересдаче ЕГЭ - РИА Новости, 04.07.2024

Более 5,4 тысячи выпускников из Подмосковья приняли участие в пересдаче ЕГЭ

Правом пересдачи ЕГЭ в Подмосковье уже воспользовались 5,4 тысячи выпускников, результаты экзаменов будут объявлены не позднее 15 июля, по иностранным языкам -... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:51

2024-07-04T15:51

2024-07-04T18:32

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правом пересдачи ЕГЭ в Подмосковье уже воспользовались 5,4 тысячи выпускников, результаты экзаменов будут объявлены не позднее 15 июля, по иностранным языкам - не позднее 17 июля, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "Сегодня более 5,4 тысячи одиннадцатиклассников Подмосковья приняли участие в "президентских" днях. В случае пересдачи предыдущий результат экзамена аннулируется. Однако, если участник не смог явиться на экзамен или не завершил его по уважительной причине, то баллы, полученные при первой попытке, сохранятся", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, больше всего заявлений подали на пересдачу ЕГЭ по обществознанию, более 2,2 тысячи школьников. Информатику решили пересдать 1,5 тысячи учеников, русский язык — около 800. Химию и физику пересдали свыше 700 человек, а письменную часть экзамена по иностранным языкам — около 200 выпускников. Для проведения экзаменов в регионе работали 73 пункта проведения экзаменов. Общественный контроль осуществлял 141 наблюдатель. Онлайн за экзаменом следили 108 человек. Результаты будут объявлены не позднее 15 июля, а по иностранным языкам - не позднее 17 июля. Узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки информации. Пятого июля, в пятницу, выпускники смогут улучшить результат по математике, устной части экзамена по иностранному языку, литературе, истории, географии, биологии. -0-

https://ria.ru/20240618/ekzamen-1953805343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование