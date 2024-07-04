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Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы - РИА Новости, 04.07.2024
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Наука
 
09:00 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/nauka-1956899238.html
Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы
Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы - РИА Новости, 04.07.2024
Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы
Умную кормушку для рыб создали в ВолгГТУ. По словам авторов системы, она может снизить затраты корма и сократить время мониторинга пруда, что позволит повысить... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:00
2024-07-04T09:00
наука
наука
университетская наука
россия
навигатор абитуриента
волгоград
волгоградский государственный университет
природа
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Умную кормушку для рыб создали в ВолгГТУ. По словам авторов системы, она может снизить затраты корма и сократить время мониторинга пруда, что позволит повысить рентабельность рыбных хозяйств. Результаты опубликованы International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon).На всех предприятиях, занимающихся выращиванием рыбы с целью получения товарной продукции, а также для сохранения и увеличения рыбных запасов в естественных водоемах, кормление водных обитателей осуществляется двумя способами: вручную или автоматическими кормушками, которые высыпают заданное количество корма в определенное время, объяснили в Волгоградском государственном техническом университете.По словам специалистов, эти подходы имеют ряд недостатков: эффективность кормления снижается, например, из-за того, что сотрудники не всегда распределяют корм по пруду равномерно, а автоматические кормушки, в свою очередь, не учитывают параметры воды и не могут регулировать количество выдаваемого корма.Ученые ВолгГТУ разработали киберфизическую систему, способную оптимизировать процесс кормления рыбы в прудовых хозяйствах. Технология использует датчики для отслеживания параметров воды и корректирует объем и время выдачи корма в соответствии с показателями и потребностями рыб, что положительно сказывается на их здоровье и росте.&quot;Наша разработка отслеживает температуру воды, уровень pH (кислотность жидкости) и уровень растворенного кислорода. Именно эти параметры являются ключевыми для правильного прироста рыбы, влияют на ее активность и, соответственно, на поедаемость корма&quot;, – рассказал автор проекта, аспирант ВолгГТУ, преподаватель ВПИ (филиала ВолгГТУ) Роман Борзин.Он добавил, что, опираясь на текущие параметры воды, система выводит оператору рекомендации по содержанию прудов, например, сигнализирует о превышении кислотности или о необходимости увеличения уровня кислорода.Кроме того, разработка позволяет решить проблему рационального использования ресурсов благодаря минимизации влияния человеческого фактора и сокращению расхода корма."Внедрение киберфизической системы автоматического кормления – это значительный технологический шаг в управлении аквакультурой. С помощью этой системы стало возможным сократить еженедельное потребление корма с прежних 950 кг до 860 кг, что потенциально может привести к существенной экономии средств", – отметила профессор кафедры "Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования" ВолгГТУ Алла Кравец.Она подчеркнула, что с использование системы позволило добиться не только снижения расхода корма, но и сокращения временных затрат на мониторинг одного пруда с 17 минут до 5 секунд.На данном этапе перед учеными стоит задача внедрения в разработку искусственного интеллекта для прогнозирования производительности прудового хозяйства.Проект выполнен в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты", участником которой является Волгоградский государственный технический университет.
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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, волгоград, волгоградский государственный университет, природа
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Навигатор абитуриента, Волгоград, Волгоградский государственный университет, природа

Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы

© iStock.com / numbeosКормление рыбы
Кормление рыбы - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / numbeos
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Умную кормушку для рыб создали в ВолгГТУ. По словам авторов системы, она может снизить затраты корма и сократить время мониторинга пруда, что позволит повысить рентабельность рыбных хозяйств. Результаты опубликованы International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon).
На всех предприятиях, занимающихся выращиванием рыбы с целью получения товарной продукции, а также для сохранения и увеличения рыбных запасов в естественных водоемах, кормление водных обитателей осуществляется двумя способами: вручную или автоматическими кормушками, которые высыпают заданное количество корма в определенное время, объяснили в Волгоградском государственном техническом университете.
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По словам специалистов, эти подходы имеют ряд недостатков: эффективность кормления снижается, например, из-за того, что сотрудники не всегда распределяют корм по пруду равномерно, а автоматические кормушки, в свою очередь, не учитывают параметры воды и не могут регулировать количество выдаваемого корма.
Ученые ВолгГТУ разработали киберфизическую систему, способную оптимизировать процесс кормления рыбы в прудовых хозяйствах. Технология использует датчики для отслеживания параметров воды и корректирует объем и время выдачи корма в соответствии с показателями и потребностями рыб, что положительно сказывается на их здоровье и росте.
«

"Наша разработка отслеживает температуру воды, уровень pH (кислотность жидкости) и уровень растворенного кислорода. Именно эти параметры являются ключевыми для правильного прироста рыбы, влияют на ее активность и, соответственно, на поедаемость корма", рассказал автор проекта, аспирант ВолгГТУ, преподаватель ВПИ (филиала ВолгГТУ) Роман Борзин.

Он добавил, что, опираясь на текущие параметры воды, система выводит оператору рекомендации по содержанию прудов, например, сигнализирует о превышении кислотности или о необходимости увеличения уровня кислорода.
Кроме того, разработка позволяет решить проблему рационального использования ресурсов благодаря минимизации влияния человеческого фактора и сокращению расхода корма.
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"Внедрение киберфизической системы автоматического кормления – это значительный технологический шаг в управлении аквакультурой. С помощью этой системы стало возможным сократить еженедельное потребление корма с прежних 950 кг до 860 кг, что потенциально может привести к существенной экономии средств", – отметила профессор кафедры "Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования" ВолгГТУ Алла Кравец.
Она подчеркнула, что с использование системы позволило добиться не только снижения расхода корма, но и сокращения временных затрат на мониторинг одного пруда с 17 минут до 5 секунд.
На данном этапе перед учеными стоит задача внедрения в разработку искусственного интеллекта для прогнозирования производительности прудового хозяйства.
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Проект выполнен в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты", участником которой является Волгоградский государственный технический университет.
 
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