https://ria.ru/20240704/nauka-1956899238.html

Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы

Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы - РИА Новости, 04.07.2024

Умное рыбоводство. В России создали уникальную систему для кормления рыбы

Умную кормушку для рыб создали в ВолгГТУ. По словам авторов системы, она может снизить затраты корма и сократить время мониторинга пруда, что позволит повысить... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:00

2024-07-04T09:00

2024-07-04T09:00

наука

наука

университетская наука

россия

навигатор абитуриента

волгоград

волгоградский государственный университет

природа

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Умную кормушку для рыб создали в ВолгГТУ. По словам авторов системы, она может снизить затраты корма и сократить время мониторинга пруда, что позволит повысить рентабельность рыбных хозяйств. Результаты опубликованы International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon).На всех предприятиях, занимающихся выращиванием рыбы с целью получения товарной продукции, а также для сохранения и увеличения рыбных запасов в естественных водоемах, кормление водных обитателей осуществляется двумя способами: вручную или автоматическими кормушками, которые высыпают заданное количество корма в определенное время, объяснили в Волгоградском государственном техническом университете.По словам специалистов, эти подходы имеют ряд недостатков: эффективность кормления снижается, например, из-за того, что сотрудники не всегда распределяют корм по пруду равномерно, а автоматические кормушки, в свою очередь, не учитывают параметры воды и не могут регулировать количество выдаваемого корма.Ученые ВолгГТУ разработали киберфизическую систему, способную оптимизировать процесс кормления рыбы в прудовых хозяйствах. Технология использует датчики для отслеживания параметров воды и корректирует объем и время выдачи корма в соответствии с показателями и потребностями рыб, что положительно сказывается на их здоровье и росте."Наша разработка отслеживает температуру воды, уровень pH (кислотность жидкости) и уровень растворенного кислорода. Именно эти параметры являются ключевыми для правильного прироста рыбы, влияют на ее активность и, соответственно, на поедаемость корма", – рассказал автор проекта, аспирант ВолгГТУ, преподаватель ВПИ (филиала ВолгГТУ) Роман Борзин.Он добавил, что, опираясь на текущие параметры воды, система выводит оператору рекомендации по содержанию прудов, например, сигнализирует о превышении кислотности или о необходимости увеличения уровня кислорода.Кроме того, разработка позволяет решить проблему рационального использования ресурсов благодаря минимизации влияния человеческого фактора и сокращению расхода корма."Внедрение киберфизической системы автоматического кормления – это значительный технологический шаг в управлении аквакультурой. С помощью этой системы стало возможным сократить еженедельное потребление корма с прежних 950 кг до 860 кг, что потенциально может привести к существенной экономии средств", – отметила профессор кафедры "Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования" ВолгГТУ Алла Кравец.Она подчеркнула, что с использование системы позволило добиться не только снижения расхода корма, но и сокращения временных затрат на мониторинг одного пруда с 17 минут до 5 секунд.На данном этапе перед учеными стоит задача внедрения в разработку искусственного интеллекта для прогнозирования производительности прудового хозяйства.Проект выполнен в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты", участником которой является Волгоградский государственный технический университет.

https://ria.ru/20231002/nauka-1899133030.html

https://ria.ru/20220614/tyumgu-1794608638.html

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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, волгоград, волгоградский государственный университет, природа