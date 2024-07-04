https://ria.ru/20240704/mo-1957368642.html

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 04.07.2024

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 490 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, три... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:54

2024-07-04T13:54

2024-07-04T14:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 490 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торец Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)