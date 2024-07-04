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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 04.07.2024
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13:54 04.07.2024 (обновлено: 14:02 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/mo-1957368642.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 04.07.2024
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение
Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 490 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, три... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:54
2024-07-04T14:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 490 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торец Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Минобороны: подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике соединений ВСУ, при этом уничтожила до 490 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торец Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" МВД Украины. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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