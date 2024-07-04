https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957442046.html

Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса

Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 04.07.2024

Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:46

2024-07-04T16:46

2024-07-04T18:47

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александр лукашенко

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си цзиньпин

шос

саммит шос в астане – 2024

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса."Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии", - сказал Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.Он подчеркнул, что Минск поддерживает и другие китайские инициативы."Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС: глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом… Вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте", - пояснил Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что рад тому, что в 2025 году Китай будет председательствовать в ШОС. "Это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику", - отметил он.Лукашенко выразил благодарность председателю КНР за колоссальную поддержку Белоруссии на пути к членству в ШОС, которое официально было оформлено в четверг на саммите организации в Астане.Си Цзиньпин прежде всего поздравил Лукашенко с получением Белоруссии нового статуса в Шанхайской организации сотрудничества. "Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю", - сказал председатель КНР.Он напомнил, что в прошлом году президент Белоруссии дважды посетил с визитом Китай, и во время состоявшихся переговоров стороны наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях. "Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений", - заявил Си Цзиньпин. При этом, добавил он, стороны намерены двигаться в этом направлении семимильными шагами.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957387978.html

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956979390.html

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в мире, китай, александр лукашенко, белоруссия, астана, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024