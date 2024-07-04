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Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 04.07.2024
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16:46 04.07.2024 (обновлено: 18:47 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957442046.html
Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса
Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:46
2024-07-04T18:47
в мире
китай
александр лукашенко
белоруссия
астана
си цзиньпин
шос
саммит шос в астане – 2024
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса."Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии", - сказал Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.Он подчеркнул, что Минск поддерживает и другие китайские инициативы."Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС: глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом… Вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте", - пояснил Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что рад тому, что в 2025 году Китай будет председательствовать в ШОС. "Это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику", - отметил он.Лукашенко выразил благодарность председателю КНР за колоссальную поддержку Белоруссии на пути к членству в ШОС, которое официально было оформлено в четверг на саммите организации в Астане.Си Цзиньпин прежде всего поздравил Лукашенко с получением Белоруссии нового статуса в Шанхайской организации сотрудничества. "Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю", - сказал председатель КНР.Он напомнил, что в прошлом году президент Белоруссии дважды посетил с визитом Китай, и во время состоявшихся переговоров стороны наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях. "Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений", - заявил Си Цзиньпин. При этом, добавил он, стороны намерены двигаться в этом направлении семимильными шагами.
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957387978.html
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956979390.html
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в мире, китай, александр лукашенко, белоруссия, астана, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Китай, Александр Лукашенко, Белоруссия, Астана, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса

Лукашенко поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поддерживает инициативу КНР по урегулированию украинского кризиса.
"Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии", - сказал Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада
Вчера, 14:36
Он подчеркнул, что Минск поддерживает и другие китайские инициативы.
"Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС: глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом… Вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте", - пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что рад тому, что в 2025 году Китай будет председательствовать в ШОС. "Это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику", - отметил он.
Лукашенко выразил благодарность председателю КНР за колоссальную поддержку Белоруссии на пути к членству в ШОС, которое официально было оформлено в четверг на саммите организации в Астане.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Лукашенко рассказал об участниках обмена между Россией и Украиной
2 июля, 22:50
Си Цзиньпин прежде всего поздравил Лукашенко с получением Белоруссии нового статуса в Шанхайской организации сотрудничества. "Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю", - сказал председатель КНР.
Он напомнил, что в прошлом году президент Белоруссии дважды посетил с визитом Китай, и во время состоявшихся переговоров стороны наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях. "Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений", - заявил Си Цзиньпин. При этом, добавил он, стороны намерены двигаться в этом направлении семимильными шагами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Эрдоган заявил Лукашенко о возможности остановить конфликт на Украине
Вчера, 16:34
 
В миреКитайАлександр ЛукашенкоБелоруссияАстанаСи ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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