https://ria.ru/20240704/gudkov-1957492166.html
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:25
2024-07-04T19:25
2024-07-04T19:25
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика Александра Гудкова, который планирует демонстрировать сеть кинотеатров "Киномакс", также депутат планирует привлечь сеть кинотеатров к ответственности. Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ. Хинштейн рассказал, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма комика Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров". При этом он подчеркнул, что управляющая кинотеатром Ольга Коряковцева — отказывается отменять показ, ссылаясь на указания руководства сети "Киномакс". "Обращаюсь в Минкультуры России с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова. В случае, если прокатное удостоверение не выдавалось, буду добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности по ст. 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения)", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что отдельного разбирательства требует сама сеть "Киномакс", которая намерена демонстрировать "творчество" Гудкова в своих кинотеатрах по всей стране. "Чья политика, мягко говоря, противоречит политике нашего государства... российская сеть "Киномакс" намерена организовать в российских кинотеатрах показ фильма человека, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html
https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html
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россия, александр гудков, александр хинштейн, юрий швыткин, вооруженные силы украины, госдума рф, киномакс, общество
Шоубиз, Россия, Александр Гудков, Александр Хинштейн, Юрий Швыткин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Киномакс, Общество
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова
Хинштейн хочет привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика Александра Гудкова, который планирует демонстрировать сеть кинотеатров "Киномакс", также депутат планирует привлечь сеть кинотеатров к ответственности.
Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин
внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой
проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ
.
Хинштейн рассказал, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма комика Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров". При этом он подчеркнул, что управляющая кинотеатром Ольга Коряковцева — отказывается отменять показ, ссылаясь на указания руководства сети "Киномакс".
"Обращаюсь в Минкультуры России с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова. В случае, если прокатное удостоверение не выдавалось, буду добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности по ст. 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения)", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отдельного разбирательства требует сама сеть "Киномакс", которая намерена демонстрировать "творчество" Гудкова в своих кинотеатрах по всей стране.
"Чья политика, мягко говоря, противоречит политике нашего государства... российская сеть "Киномакс" намерена организовать в российских кинотеатрах показ фильма человека, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ", - отметил депутат.