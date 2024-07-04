Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:25 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/gudkov-1957492166.html
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:25
2024-07-04T19:25
шоубиз
россия
александр гудков
александр хинштейн
юрий швыткин
вооруженные силы украины
госдума рф
киномакс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581947384_0:135:3010:1829_1920x0_80_0_0_87b848dcf793d9eb0fe1648ed4e101c5.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика Александра Гудкова, который планирует демонстрировать сеть кинотеатров "Киномакс", также депутат планирует привлечь сеть кинотеатров к ответственности. Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ. Хинштейн рассказал, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма комика Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров". При этом он подчеркнул, что управляющая кинотеатром Ольга Коряковцева — отказывается отменять показ, ссылаясь на указания руководства сети "Киномакс". "Обращаюсь в Минкультуры России с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова. В случае, если прокатное удостоверение не выдавалось, буду добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности по ст. 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения)", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что отдельного разбирательства требует сама сеть "Киномакс", которая намерена демонстрировать "творчество" Гудкова в своих кинотеатрах по всей стране. "Чья политика, мягко говоря, противоречит политике нашего государства... российская сеть "Киномакс" намерена организовать в российских кинотеатрах показ фильма человека, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html
https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581947384_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_61fa4fca122b4c097c458148104e92f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр гудков, александр хинштейн, юрий швыткин, вооруженные силы украины, госдума рф, киномакс, общество
Шоубиз, Россия, Александр Гудков, Александр Хинштейн, Юрий Швыткин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Киномакс, Общество
В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова

Хинштейн хочет привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Гудков
Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Александр Гудков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика Александра Гудкова, который планирует демонстрировать сеть кинотеатров "Киномакс", также депутат планирует привлечь сеть кинотеатров к ответственности.
Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Верка Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
2 июля, 22:06
Хинштейн рассказал, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма комика Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров". При этом он подчеркнул, что управляющая кинотеатром Ольга Коряковцева — отказывается отменять показ, ссылаясь на указания руководства сети "Киномакс".
"Обращаюсь в Минкультуры России с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова. В случае, если прокатное удостоверение не выдавалось, буду добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности по ст. 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения)", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отдельного разбирательства требует сама сеть "Киномакс", которая намерена демонстрировать "творчество" Гудкова в своих кинотеатрах по всей стране.
"Чья политика, мягко говоря, противоречит политике нашего государства... российская сеть "Киномакс" намерена организовать в российских кинотеатрах показ фильма человека, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ", - отметил депутат.
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Заплясали по-русски: кто из опальных звезд просит прощения у народа
17 апреля, 08:00
 
ШоубизРоссияАлександр ГудковАлександр ХинштейнЮрий ШвыткинВооруженные силы УкраиныГосдума РФКиномаксОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала