https://ria.ru/20240704/gudkov-1957492166.html

В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова

В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024

В ГД хотят привлечь "Киномакс" к ответственности за показ фильма Гудкова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:25

2024-07-04T19:25

2024-07-04T19:25

шоубиз

россия

александр гудков

александр хинштейн

юрий швыткин

вооруженные силы украины

госдума рф

киномакс

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минкультуры для отмены прокатного удостоверения на фильм "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров" комика Александра Гудкова, который планирует демонстрировать сеть кинотеатров "Киномакс", также депутат планирует привлечь сеть кинотеатров к ответственности. Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ. Хинштейн рассказал, что 7 июля в кинотеатре "Киномакс-Самара" запланирован показ фильма комика Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри 28 "Чёрное небо вампиров". При этом он подчеркнул, что управляющая кинотеатром Ольга Коряковцева — отказывается отменять показ, ссылаясь на указания руководства сети "Киномакс". "Обращаюсь в Минкультуры России с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова. В случае, если прокатное удостоверение не выдавалось, буду добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности по ст. 14.58 КоАП РФ (Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения)", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что отдельного разбирательства требует сама сеть "Киномакс", которая намерена демонстрировать "творчество" Гудкова в своих кинотеатрах по всей стране. "Чья политика, мягко говоря, противоречит политике нашего государства... российская сеть "Киномакс" намерена организовать в российских кинотеатрах показ фильма человека, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html

https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html

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россия, александр гудков, александр хинштейн, юрий швыткин, вооруженные силы украины, госдума рф, киномакс, общество