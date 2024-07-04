https://ria.ru/20240704/gudkov-1957425283.html
В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова
В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024
В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова
"Киномакс" в Самаре не планирует отменять показ шоу с участием Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщили РИА Новости в кинотеатре. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:04
2024-07-04T16:04
2024-07-04T16:04
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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. "Киномакс" в Самаре не планирует отменять показ шоу с участием Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщили РИА Новости в кинотеатре. На этой неделе сеансы шоу с участием Гудкова отменили в кинотеатрах Тольятти и Череповца. Начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский сообщал, что фильм шоумена в Череповце решили не показывать после соответствующего обращения из-за слов юмориста с осуждением позиции России по СВО. "В настоящее время показ планируется 7 июля", - говорится в сообщении кинотеатра. На сайте "Киномакса" указано, что продажа билетов продолжается, большая часть из них уже выкуплена. Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.
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россия, самара, александр гудков, владимир осиповский, киномакс, вологодская область
Шоубиз, Россия, Самара, Александр Гудков, Владимир Осиповский, Киномакс, Вологодская область
В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова
В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова, осудившего СВО