https://ria.ru/20240704/gudkov-1957425283.html

В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова

В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова - РИА Новости, 04.07.2024

В Самаре не планируют отменять показ шоу с участием Гудкова

"Киномакс" в Самаре не планирует отменять показ шоу с участием Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщили РИА Новости в кинотеатре. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:04

2024-07-04T16:04

2024-07-04T16:04

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самара

александр гудков

владимир осиповский

киномакс

вологодская область

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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. "Киномакс" в Самаре не планирует отменять показ шоу с участием Александра Гудкова, осуждавшего проведение СВО, сообщили РИА Новости в кинотеатре. На этой неделе сеансы шоу с участием Гудкова отменили в кинотеатрах Тольятти и Череповца. Начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский сообщал, что фильм шоумена в Череповце решили не показывать после соответствующего обращения из-за слов юмориста с осуждением позиции России по СВО. "В настоящее время показ планируется 7 июля", - говорится в сообщении кинотеатра. На сайте "Киномакса" указано, что продажа билетов продолжается, большая часть из них уже выкуплена. Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях пост с ее осуждением. В октябре 2023 года зампред комитета по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Гудкова и ряда других шоуменов на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.

https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html

россия

самара

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россия, самара, александр гудков, владимир осиповский, киномакс, вологодская область