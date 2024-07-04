https://ria.ru/20240704/gosduma-1957379674.html

Госдума приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов

Госдума приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов - РИА Новости, 04.07.2024

Госдума приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов за несогласованный выезд за... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:15

2024-07-04T14:15

2024-07-04T14:15

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов за несогласованный выезд за границу. Инициаторами законопроекта выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский. Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте законопроекта. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов. В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы, добавил Пинский. Он отметил, что это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях спецоперации, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на пленарном заседании рассказал, что законопроект не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки, по его словам, напротив, именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж. "В условиях проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции сенаторы и депутаты, принимающие важнейшие законодательные решения, могут стать объектом преследования иностранных спецслужб и международных организаций недружественных государств при нахождении за рубежом", - сказал он. По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, в арсенале иностранных спецслужб имеется немало и иных способов устраивать провокации с задержанием секретоносителей, а так же выторговывать у них интересующие сведения, используя при этом не только гуманные методы получение нужной им информации. Пискарев также отметил, что запрета на выезд для депутатов и сенаторов нет, есть только требование его согласовать, в том числе, чтобы можно было оценить все возможные риски посещения той или иной страны. "В результате принятия предлагаемых законопроектом изменений еще до выезда депутата Государственной Думы или сенатора Российской Федерации можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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https://ria.ru/20240625/vyezd-1955366272.html

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политика, россия, виктор пинский, олег морозов, василий пискарев, госдума рф, совет федерации рф