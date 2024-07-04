https://ria.ru/20240704/erdogan-1957436675.html

Эрдоган заявил Лукашенко о возможности остановить конфликт на Украине

Эрдоган заявил Лукашенко о возможности остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 04.07.2024

Эрдоган заявил Лукашенко о возможности остановить конфликт на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о возможности остановить конфликт на Украине при... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:34

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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о возможности остановить конфликт на Украине при наличии "прочной мирной основы", выразил намерение продолжить "искренние контакты" с обеими сторонами. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Белоруссией, последствия конфликта на Украине, а также региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающуюся войну между Украиной и Россией, и что он верит, что... (конфликт - ред.) можно остановить, если будет создана прочная мирная основа", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера. "Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для достижения мира и что в этом отношении будут продолжены искренние контакты с обеими сторонами", - говорится в сообщении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240702/konferentsiya-1956788159.html

https://ria.ru/20240703/peregovory-1957225352.html

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957167669.html

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