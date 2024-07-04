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Более 116 тысяч выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ по новому порядку
Более 116 тысяч выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ по новому порядку - РИА Новости, 04.07.2024
Более 116 тысяч выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ по новому порядку
Впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 116 тысяч выпускников, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T00:06
2024-07-04T00:06
2024-07-04T11:27
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 116 тысяч выпускников, сообщили в Рособрнадзоре. "Более 116 тысяч выпускников текущего года подали заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. Возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые", - говорится в сообщении. Уточняется, что заявления о пересдаче были поданы по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. Больше всего желающих пересдать обществознание - более 31 тысячи выпускников. Экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 4 июля, 5 июля выпускники смогут пересдать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован. Результаты пересдач школьники получат не позднее 17 июля, следовательно, учащиеся успеют подать все необходимые документы в высшие учебные заведения, так как приемная кампания будет длиться до 25 июля. В Минобрнауки РФ ранее отметили, что факт пересдачи ЕГЭ никак не скажется на рейтинговых списках абитуриента, главным критерием остается сумма конкурсных баллов. Минпросвещения, в свою очередь, заявило, что школьники, которые претендуют на золотую медаль и аттестат с отличием, получат их, даже если воспользуются правом пересдачи одного из ЕГЭ.
https://ria.ru/20240702/ege-1956769232.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
Более 116 тысяч выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ по новому порядку
Рособрнадзор: более 116 тысяч выпускников решили пересдать один из предметов ЕГЭ
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 116 тысяч выпускников, сообщили в Рособрнадзоре.
"Более 116 тысяч выпускников текущего года подали заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. Возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заявления о пересдаче были поданы по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. Больше всего желающих пересдать обществознание - более 31 тысячи выпускников.
Экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 4 июля, 5 июля выпускники смогут пересдать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.
Результаты пересдач школьники получат не позднее 17 июля, следовательно, учащиеся успеют подать все необходимые документы в высшие учебные заведения, так как приемная кампания будет длиться до 25 июля.
В Минобрнауки РФ
ранее отметили, что факт пересдачи ЕГЭ никак не скажется на рейтинговых списках абитуриента, главным критерием остается сумма конкурсных баллов. Минпросвещения, в свою очередь, заявило, что школьники, которые претендуют на золотую медаль и аттестат с отличием, получат их, даже если воспользуются правом пересдачи одного из ЕГЭ.