https://ria.ru/20240704/devochka-1957482272.html

Девочка из США в "маске Бэтмена" снова приедет в Петербург на лечение

Девочка из США в "маске Бэтмена" снова приедет в Петербург на лечение - РИА Новости, 04.07.2024

Девочка из США в "маске Бэтмена" снова приедет в Петербург на лечение

Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, снова вернется в Петербург на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:34

2024-07-04T18:34

2024-07-04T21:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, снова вернется в Петербург на лечение в частной клинике, где ей в четверг сняли швы после основной операции, сообщила клиника. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, — его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые узнали о девочке из Сети. В октябре 2021-го специалисты городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семнадцатого апреля этого года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В апреле Луне провели первую операцию, а основная прошла 20 июня и длилась более пяти часов. Медики удалили три тканевых экспандера и 50 процентов площади рубцов, выполнили пластику и восстановили ребенку возможность смыкать веки. Девочку выписали на амбулаторное лечение уже 23 июня, сегодня ей сняли швы, и ребенок получил возможность обходиться без повязок. "Мы удалили большую часть рубца на лбу и значительную площадь рубцов на боковых поверхностях лица. <...> Веки девочки (теперь) смыкаются полностью. <...> Мы выдали Кэрол (мать Луны. — Прим. ред.) выписку с подробными рекомендациями на английском языке. <...> Теперь будем с ней на связи до следующего визита Луны в Санкт-Петербург", — говорится в сообщении в одном из аккаунтов профильного отделения клиники в соцсетях. Медики подарили Луне Феннер игрушечную Снегурочку в память о том, что девочка впервые в жизни увидела снег, когда приехала в Петербург. "Снегурочка очень понравилась Луне, она все время обнимала ее и дала ей имя Джованна", — добавили в клинике. Ранее сообщалось, что девочке еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.

https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html

https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html

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санкт-петербург, сша, луна феннер, россия, здравоохранение, в мире