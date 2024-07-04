Губернаторы-демократы пообещали поддержать Байдена

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Губернаторы-демократы пообещали поддержать Джо Байдена на выборах президента США, несмотря на обеспокоенность после неудачных дебатов, заявил глава штата Мэриленд Уэс Мур. "Мы были честны в том, какие отзывы мы получаем, в том, что беспокоит людей. Но мы были честны и в том, что раз президент говорит и демонстрирует нам, что он полностью вовлечен, мы сказали, что будем его поддерживать", — сказал Мур по итогам встречи 20 губернаторов с Байденом. О поддержке главы Белого дома заявил и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом."От президента я услышал три слова: он в деле. Я тоже. Байден прикрывал нас, пришло время прикрыть его", — написал Ньюсом в соцсети Х.Ньюсом входит в короткий список тех популярных демократов, которые, по мнению экспертов, теоретически могли бы заменить Байдена в кампании.По информации американских СМИ, Байден во время видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демократической партии заявил, что будет продолжать борьбу за пост президента и "никто его не выгоняет". При этом сообщалось, что группа законодателей-демократов намерена призвать президента выйти из гонки. Один из конгрессменов, демократ Ллойд Доггетт публично предложил Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва высказал в интервью мнение, что следует поискать других кандидатов. Белый дом, со своей стороны, заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Губернаторы-демократы пообещали поддержать Джо Байдена на выборах президента США, несмотря на обеспокоенность после неудачных дебатов, заявил глава штата Мэриленд Уэс Мур.
"Мы были честны в том, какие отзывы мы получаем, в том, что беспокоит людей. Но мы были честны и в том, что раз президент говорит и демонстрирует нам, что он полностью вовлечен, мы сказали, что будем его поддерживать", — сказал Мур по итогам встречи 20 губернаторов с Байденом.
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Ньюсом входит в короткий список тех популярных демократов, которые, по мнению экспертов, теоретически могли бы заменить Байдена в кампании.
По информации американских СМИ, Байден во время видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демократической партии заявил, что будет продолжать борьбу за пост президента и "никто его не выгоняет". При этом сообщалось, что группа законодателей-демократов намерена призвать президента выйти из гонки. Один из конгрессменов, демократ Ллойд Доггетт публично предложил Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва высказал в интервью мнение, что следует поискать других кандидатов.
Белый дом, со своей стороны, заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.
Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
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