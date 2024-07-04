https://ria.ru/20240704/bayden-1957245139.html

Губернаторы-демократы пообещали поддержать Байдена

Губернаторы-демократы пообещали поддержать Байдена - РИА Новости, 04.07.2024

Губернаторы-демократы пообещали поддержать Байдена

Губернаторы-демократы пообещали поддержать Джо Байдена на выборах президента США, несмотря на обеспокоенность после неудачных дебатов, заявил глава штата... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T03:11

2024-07-04T03:11

2024-07-04T09:48

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предвыборные дебаты трампа и байдена

гэвин ньюсом

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Губернаторы-демократы пообещали поддержать Джо Байдена на выборах президента США, несмотря на обеспокоенность после неудачных дебатов, заявил глава штата Мэриленд Уэс Мур. "Мы были честны в том, какие отзывы мы получаем, в том, что беспокоит людей. Но мы были честны и в том, что раз президент говорит и демонстрирует нам, что он полностью вовлечен, мы сказали, что будем его поддерживать", — сказал Мур по итогам встречи 20 губернаторов с Байденом. О поддержке главы Белого дома заявил и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом."От президента я услышал три слова: он в деле. Я тоже. Байден прикрывал нас, пришло время прикрыть его", — написал Ньюсом в соцсети Х.Ньюсом входит в короткий список тех популярных демократов, которые, по мнению экспертов, теоретически могли бы заменить Байдена в кампании.По информации американских СМИ, Байден во время видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демократической партии заявил, что будет продолжать борьбу за пост президента и "никто его не выгоняет". При этом сообщалось, что группа законодателей-демократов намерена призвать президента выйти из гонки. Один из конгрессменов, демократ Ллойд Доггетт публично предложил Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва высказал в интервью мнение, что следует поискать других кандидатов. Белый дом, со своей стороны, заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Первые дебаты претендентов на пост президента США прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.Многие политики и журналисты предполагают, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, мэриленд, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , гэвин ньюсом