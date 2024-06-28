В бой идут одни старики: дебаты Байдена и Трампа

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу по московскому времени.
Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.
Президент США с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.
Споры не обошлись без взаимных обвинений.
На фото: Байден с супругой Джилл
Споры не обошлись без взаимных обвинений.
На фото: Байден с супругой Джилл
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
Трамп в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.
По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Кремля.
На фото: сопредседатель Республиканского национального комитета Лара Трамп
По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
По итогам дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.
По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.
По данным газеты Politico, демократы начали обсуждать замену кандидатуры Байдена на выборах.
Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.
Вице-президент США Камала Харрис также признала, что ее босс начал дебаты не лучшим образом.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.
Сами выборы президента США пройдут 5 ноября.