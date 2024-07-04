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В Кузбассе на трассе опрокинулся рейсовый автобус
В Кузбассе на трассе опрокинулся рейсовый автобус - РИА Новости, 04.07.2024
В Кузбассе на трассе опрокинулся рейсовый автобус
В Кемеровской области рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся, пострадали несовершеннолетняя пассажирка и водитель, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T07:50
2024-07-04T07:50
2024-07-04T11:46
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. В Кемеровской области рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся, пострадали несовершеннолетняя пассажирка и водитель, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."По предварительной информации, 63-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Юрга — Кемерово, не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся на бок", — говорится в релизе.Авария произошла около 09:40 по местному времени на 223-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе. На место незамедлительно направились сотрудники Госавтоинспекции.На момент происшествия в автобусе находились 30 пассажиров, одна из них, 15-летняя девушка, получила травмы. Пострадал также и водитель. Как уточняет МВД, освидетельствование показало, что он был пьян. Его привлекут к предусмотренной законом ответственности.Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240703/sakhalin-1957067340.html
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происшествия, кемеровская область, россия, топкинский район
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Топкинский район
В Кузбассе на трассе опрокинулся рейсовый автобус
В Кузбассе на трассе опрокинулся рейсовый автобус с 30 пассажирами
КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости.
В Кемеровской области рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся, пострадали несовершеннолетняя пассажирка и водитель, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД.
"По предварительной информации, 63-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Юрга — Кемерово, не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся на бок", — говорится в релизе.
Авария произошла около 09:40 по местному времени на 223-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе. На место незамедлительно направились сотрудники Госавтоинспекции.
На момент происшествия в автобусе находились 30 пассажиров, одна из них, 15-летняя девушка, получила травмы.
Пострадал также и водитель. Как уточняет МВД, освидетельствование показало, что он был пьян. Его привлекут к предусмотренной законом ответственности.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.