Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zhara-1956990043.html
В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары
В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары - РИА Новости, 03.07.2024
В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары
Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T01:05
2024-07-03T01:05
общество
россия
москва
санкт-петербург
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_0:250:2755:1800_1920x0_80_0_0_51d61acabf280d02134643ec799acd38.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с жаркой погодой и другими тяжелыми погодными условиями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предполагается внести в статью 192 Трудового кодекса РФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Думы 3 июля. "Опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, не может служить основанием для применения к работнику дисциплинарных взысканий, установленных трудовым законодательством Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона. Согласно законопроекту, критерии отнесения погодных условий к тяжелым, а также случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, должно будет установить правительство РФ. "За прошедший месяц в Москве прошли торнадо, Санкт-Петербург на днях пережил ураган, в Ярославле выпал град. Во многих регионах установилась нестерпимая жара. При температуре выше 28 градусов сложнее передвигаться, нагрузка на организм возрастает в разы. Погода влияет на самочувствие людей, их работоспособность. Мы считаем справедливым защитить работников от дисциплинарных взысканий в случае опоздания из-за тяжёлых погодных условий, поэтому подготовили необходимые поправки в Трудовой кодекс", - рассказал РИА Новости Слуцкий. В пресс-службе ЛДПР отметили, что депутаты считают справедливым отнести к такому критерию, помимо таких тяжёлых погодных условий, как метель, сильный гололёд, ливень, шторм, в том числе и жаркую погоду с температурой от 28,5 градусов, поскольку по действующему законодательству именно от такой температуры в помещении рабочее время для сотрудников должно быть сокращено на один час.
https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html
https://ria.ru/20240124/sokraschenie-1923146757.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_7ac7e2e7e6a8099395934e28a55b9249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары

ЛДПР предложила не применять взыскания за опоздание на работу из-за жары

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с жаркой погодой и другими тяжелыми погодными условиями, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предполагается внести в статью 192 Трудового кодекса РФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Думы 3 июля.
Бал в честь Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным
00:05
"Опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, не может служить основанием для применения к работнику дисциплинарных взысканий, установленных трудовым законодательством Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона.
Согласно законопроекту, критерии отнесения погодных условий к тяжелым, а также случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, должно будет установить правительство РФ.
"За прошедший месяц в Москве прошли торнадо, Санкт-Петербург на днях пережил ураган, в Ярославле выпал град. Во многих регионах установилась нестерпимая жара. При температуре выше 28 градусов сложнее передвигаться, нагрузка на организм возрастает в разы. Погода влияет на самочувствие людей, их работоспособность. Мы считаем справедливым защитить работников от дисциплинарных взысканий в случае опоздания из-за тяжёлых погодных условий, поэтому подготовили необходимые поправки в Трудовой кодекс", - рассказал РИА Новости Слуцкий.
В пресс-службе ЛДПР отметили, что депутаты считают справедливым отнести к такому критерию, помимо таких тяжёлых погодных условий, как метель, сильный гололёд, ливень, шторм, в том числе и жаркую погоду с температурой от 28,5 градусов, поскольку по действующему законодательству именно от такой температуры в помещении рабочее время для сотрудников должно быть сокращено на один час.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару
24 января, 10:32
 
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала