https://ria.ru/20240703/zhara-1956990043.html

В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары

В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары - РИА Новости, 03.07.2024

В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T01:05

2024-07-03T01:05

2024-07-03T01:05

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россия

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с жаркой погодой и другими тяжелыми погодными условиями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предполагается внести в статью 192 Трудового кодекса РФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Думы 3 июля. "Опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, не может служить основанием для применения к работнику дисциплинарных взысканий, установленных трудовым законодательством Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона. Согласно законопроекту, критерии отнесения погодных условий к тяжелым, а также случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с возникновением тяжелых погодных условий, должно будет установить правительство РФ. "За прошедший месяц в Москве прошли торнадо, Санкт-Петербург на днях пережил ураган, в Ярославле выпал град. Во многих регионах установилась нестерпимая жара. При температуре выше 28 градусов сложнее передвигаться, нагрузка на организм возрастает в разы. Погода влияет на самочувствие людей, их работоспособность. Мы считаем справедливым защитить работников от дисциплинарных взысканий в случае опоздания из-за тяжёлых погодных условий, поэтому подготовили необходимые поправки в Трудовой кодекс", - рассказал РИА Новости Слуцкий. В пресс-службе ЛДПР отметили, что депутаты считают справедливым отнести к такому критерию, помимо таких тяжёлых погодных условий, как метель, сильный гололёд, ливень, шторм, в том числе и жаркую погоду с температурой от 28,5 градусов, поскольку по действующему законодательству именно от такой температуры в помещении рабочее время для сотрудников должно быть сокращено на один час.

https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), лдпр