https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

Запад сделал ставку на боевых падальщиков

Запад сделал ставку на боевых падальщиков - РИА Новости, 03.07.2024

Запад сделал ставку на боевых падальщиков

Коллективный Запад даже в лучшие для него времена, у многих отзывающиеся икотой с привкусом "ножек Буша", не сильно скрывал своих намерений по "окончательному... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:00

2024-07-03T08:00

2024-07-03T08:00

аналитика

молдавия

россия

украина

майя санду

урсула фон дер ляйен

михай попшой

снг

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Коллективный Запад даже в лучшие для него времена, у многих отзывающиеся икотой с привкусом "ножек Буша", не сильно скрывал своих намерений по "окончательному решению вопроса" с ослабевшей Россией. Сейчас, когда даже под не имеющим прецедентов давлением Россия твердо стоит на ногах и демонтирует осыпающиеся декорации "райского сада для избранных", западные элиты окончательно отбросили все ужимки, прыжки и открыто начали свою последнюю игру без правил.В июне стартовали официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Молдавии. С учетом знаменитой эстонской скорости евробюрократии и того, что статус государства — кандидата на вступление в ЕС Молдавия получила всего лишь в июне 2022 года, все указывает на то, что начало процесса по принятию страны в Евросоюз для Запада весьма важно.Брюссель (и Вашингтон) не смущает, что у Молдавии есть нерешенные вопросы с Приднестровьем. Не очень волнует их политический раскол в обществе страны, где часть населения, заразившись у украинцев, грезит безвизом и свободным шопингом в европейских магазинах кружевного белья, а другая часть видит свое будущее в укреплении связей с Россией. Нет также вопросов к подавлению любого инакомыслия, уничтожению свободы слова и преследованию оппозиционных партий (характерный пример: 10 июня Санду подписала "Закон об измене родине", где за любую критику власти человеку грозит 20 лет тюрьмы, но в брюссельских подвалах по этому поводу не пискнула ни одна правозащитная мышь).Продвигающие членство Молдавии в ЕС также оставляют за скобками то, что для полного соответствия статусу кандидата республика должна выполнить толстенный список условий из 35 глав, а с учетом балансирования страны на грани политического и экономического коллапса до их реализации дальше, чем до Луны. Брюссель также плюет на то, что в статусе действительного члена ЕС Молдавия может стать для Европы последним жерновом, который утащит все это шапито на дно.По данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2023 году за чертой бедности находилось 25% населения, инфляция в 2022-м превысила 30%, а по уровню ВВП на душу населения страна в настоящее время находится на предпоследнем месте в Европе, опережая лишь Украину. Только за прошлый год число налогоплательщиков в Молдавии сократилось на треть: физические лица уезжают, а предприниматели закрывают свой бизнес. Третий год подряд дефицит бюджета составляет около миллиарда долларов, самые интересные промышленные и энергетические объекты переходят под контроль европейских корпораций, а страна ускоренно превращается в источник дешевой рабочей силы и рынок сбыта для европейской продукции.Но, судя по всему, для Запада в вопросе Молдавии есть особая логика. Западные элиты считают (впрочем, справедливо), что поражение на Украине станет началом конца их доминирования, и чтобы Киев не оказался между двух огней, для них критично, чтобы у власти в Молдавии остался прозападный режим — чего бы это ни стоило.Эта мысль доказывается недавним докладом известного западного мозгового центра Center for Strategic and International Studies (CSIS), в котором прямым текстом указано, что "западные инвестиции в Украину и Молдавию в течение следующих нескольких месяцев имеют колоссальный потенциал" и что "шансы Украины на победу и послевоенную стабильность возрастают при наличии гибкого и надежного партнера в лице Молдавии".Авторы доклада предельно конкретны: "Сейчас — время для Запада действовать в Молдавии "по полной" в качестве дополнительной военной поддержки Украины". А значит, нужно устроить пышный спектакль "Свадьба с ЕС", который должен обеспечить этой осенью переизбрание Санду и получение нужного количества голосов на национальном референдуме по присоединению к Евросоюзу.А уж когда сдохнет ишак или падишах — уже неважно. По признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "процесс будет непростым и лишенным коротких путей". А если конкретно: по сведениям из штаб-квартиры ЕС, "предметные переговоры начнутся не ранее 2025 года", а сам процесс вступления может занять лет десять. Но гарантий — никаких: "ЕС может заморозить, перезапустить или прекратить переговорный процесс в любой момент — обязательств по его завершению, которые были во время прошлых волн расширения, больше нет".Как сказал бы Шура Балаганов: "Узнаю брата Колю!"Впрочем, ушлые деятели в Кишиневе прекрасно понимают, с кем имеют дело, и пока есть возможность, в режиме падальщиков выжимают себе особые преференции, которые евробонзам не стоят ничего.Например, вчера глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что "Молдавия пока отказывается полностью синхронизировать политику санкций ЕС в отношении России" в направлениях, где есть "риск нанести урон национальным интересам". То есть в ЕС, конечно, вступаем, но с Россией торгуем, потому что в ЕС наша продукция никому не нужна.И вчера тот же персонаж опроверг "слухи о намерении республики отменить безвизовый режим с Россией и странами СНГ": "На данном этапе этот вопрос не стоит. Такой проблемы нет." Иными словами: нам очень-очень нужны деньги, которые молдаване везут из России домой.Подобным же образом Кишинев отказался "резать трубу" из России, потому что газ нужен для электростанции, обеспечивающей энергией всю страну. Да, газ агрессивный и тоталитарный, но без него нам каюк.И кстати, Молдавия не торопится выходить из СНГ, потому что там Кишинев еще может поиметь разные бонусы. Майя Санду заявила, что "Молдавия не будет рассматривать вопрос о выходе из СНГ, пока не получит четкие перспективы членства в Евросоюзе", а это уже высший пилотаж: румынская агентесса хочет пересесть с одного стула на другой, не касаясь пола.Впрочем, нас несильно должны заботить сюжеты из жизни шакалов-падальщиков. По признанию тех же авторов доклада CSIS, "судьба Молдавии в конце концов зависит от способности Украины противостоять российской агрессии".А это значит, что после нашей победы вопрос о вступлении Молдавии в ЕС (как и многие другие влажные мечты нынешнего режима в Кишиневе) будет выброшен в корзину с объедками — где ему и место.

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https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html

https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, молдавия, россия, украина, майя санду, урсула фон дер ляйен, михай попшой, снг, еврокомиссия, евросоюз