https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
Запад сделал ставку на боевых падальщиков - РИА Новости, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
Коллективный Запад даже в лучшие для него времена, у многих отзывающиеся икотой с привкусом "ножек Буша", не сильно скрывал своих намерений по "окончательному... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:00
2024-07-03T08:00
2024-07-03T08:00
аналитика
молдавия
россия
украина
майя санду
урсула фон дер ляйен
михай попшой
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956954318_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_38468f0fa7a2847b273508e1938d0efd.jpg
Коллективный Запад даже в лучшие для него времена, у многих отзывающиеся икотой с привкусом "ножек Буша", не сильно скрывал своих намерений по "окончательному решению вопроса" с ослабевшей Россией. Сейчас, когда даже под не имеющим прецедентов давлением Россия твердо стоит на ногах и демонтирует осыпающиеся декорации "райского сада для избранных", западные элиты окончательно отбросили все ужимки, прыжки и открыто начали свою последнюю игру без правил.В июне стартовали официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Молдавии. С учетом знаменитой эстонской скорости евробюрократии и того, что статус государства — кандидата на вступление в ЕС Молдавия получила всего лишь в июне 2022 года, все указывает на то, что начало процесса по принятию страны в Евросоюз для Запада весьма важно.Брюссель (и Вашингтон) не смущает, что у Молдавии есть нерешенные вопросы с Приднестровьем. Не очень волнует их политический раскол в обществе страны, где часть населения, заразившись у украинцев, грезит безвизом и свободным шопингом в европейских магазинах кружевного белья, а другая часть видит свое будущее в укреплении связей с Россией. Нет также вопросов к подавлению любого инакомыслия, уничтожению свободы слова и преследованию оппозиционных партий (характерный пример: 10 июня Санду подписала "Закон об измене родине", где за любую критику власти человеку грозит 20 лет тюрьмы, но в брюссельских подвалах по этому поводу не пискнула ни одна правозащитная мышь).Продвигающие членство Молдавии в ЕС также оставляют за скобками то, что для полного соответствия статусу кандидата республика должна выполнить толстенный список условий из 35 глав, а с учетом балансирования страны на грани политического и экономического коллапса до их реализации дальше, чем до Луны. Брюссель также плюет на то, что в статусе действительного члена ЕС Молдавия может стать для Европы последним жерновом, который утащит все это шапито на дно.По данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2023 году за чертой бедности находилось 25% населения, инфляция в 2022-м превысила 30%, а по уровню ВВП на душу населения страна в настоящее время находится на предпоследнем месте в Европе, опережая лишь Украину. Только за прошлый год число налогоплательщиков в Молдавии сократилось на треть: физические лица уезжают, а предприниматели закрывают свой бизнес. Третий год подряд дефицит бюджета составляет около миллиарда долларов, самые интересные промышленные и энергетические объекты переходят под контроль европейских корпораций, а страна ускоренно превращается в источник дешевой рабочей силы и рынок сбыта для европейской продукции.Но, судя по всему, для Запада в вопросе Молдавии есть особая логика. Западные элиты считают (впрочем, справедливо), что поражение на Украине станет началом конца их доминирования, и чтобы Киев не оказался между двух огней, для них критично, чтобы у власти в Молдавии остался прозападный режим — чего бы это ни стоило.Эта мысль доказывается недавним докладом известного западного мозгового центра Center for Strategic and International Studies (CSIS), в котором прямым текстом указано, что "западные инвестиции в Украину и Молдавию в течение следующих нескольких месяцев имеют колоссальный потенциал" и что "шансы Украины на победу и послевоенную стабильность возрастают при наличии гибкого и надежного партнера в лице Молдавии".Авторы доклада предельно конкретны: "Сейчас — время для Запада действовать в Молдавии "по полной" в качестве дополнительной военной поддержки Украины". А значит, нужно устроить пышный спектакль "Свадьба с ЕС", который должен обеспечить этой осенью переизбрание Санду и получение нужного количества голосов на национальном референдуме по присоединению к Евросоюзу.А уж когда сдохнет ишак или падишах — уже неважно. По признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "процесс будет непростым и лишенным коротких путей". А если конкретно: по сведениям из штаб-квартиры ЕС, "предметные переговоры начнутся не ранее 2025 года", а сам процесс вступления может занять лет десять. Но гарантий — никаких: "ЕС может заморозить, перезапустить или прекратить переговорный процесс в любой момент — обязательств по его завершению, которые были во время прошлых волн расширения, больше нет".Как сказал бы Шура Балаганов: "Узнаю брата Колю!"Впрочем, ушлые деятели в Кишиневе прекрасно понимают, с кем имеют дело, и пока есть возможность, в режиме падальщиков выжимают себе особые преференции, которые евробонзам не стоят ничего.Например, вчера глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что "Молдавия пока отказывается полностью синхронизировать политику санкций ЕС в отношении России" в направлениях, где есть "риск нанести урон национальным интересам". То есть в ЕС, конечно, вступаем, но с Россией торгуем, потому что в ЕС наша продукция никому не нужна.И вчера тот же персонаж опроверг "слухи о намерении республики отменить безвизовый режим с Россией и странами СНГ": "На данном этапе этот вопрос не стоит. Такой проблемы нет." Иными словами: нам очень-очень нужны деньги, которые молдаване везут из России домой.Подобным же образом Кишинев отказался "резать трубу" из России, потому что газ нужен для электростанции, обеспечивающей энергией всю страну. Да, газ агрессивный и тоталитарный, но без него нам каюк.И кстати, Молдавия не торопится выходить из СНГ, потому что там Кишинев еще может поиметь разные бонусы. Майя Санду заявила, что "Молдавия не будет рассматривать вопрос о выходе из СНГ, пока не получит четкие перспективы членства в Евросоюзе", а это уже высший пилотаж: румынская агентесса хочет пересесть с одного стула на другой, не касаясь пола.Впрочем, нас несильно должны заботить сюжеты из жизни шакалов-падальщиков. По признанию тех же авторов доклада CSIS, "судьба Молдавии в конце концов зависит от способности Украины противостоять российской агрессии".А это значит, что после нашей победы вопрос о вступлении Молдавии в ЕС (как и многие другие влажные мечты нынешнего режима в Кишиневе) будет выброшен в корзину с объедками — где ему и место.
https://ria.ru/20240701/shor-1956633688.html
https://ria.ru/20240702/moldavia-1956870986.html
https://ria.ru/20240701/sobytiya-1956708726.html
https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html
https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html
https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, молдавия, россия, украина, майя санду, урсула фон дер ляйен, михай попшой, снг, еврокомиссия, евросоюз
Аналитика, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Михай Попшой, СНГ, Еврокомиссия, Евросоюз
Коллективный Запад даже в лучшие для него времена, у многих отзывающиеся икотой с привкусом "ножек Буша", не сильно скрывал своих намерений по "окончательному решению вопроса" с ослабевшей Россией. Сейчас, когда даже под не имеющим прецедентов давлением Россия твердо стоит на ногах и демонтирует осыпающиеся декорации "райского сада для избранных", западные элиты окончательно отбросили все ужимки, прыжки и открыто начали свою последнюю игру без правил.
В июне стартовали официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Молдавии
. С учетом знаменитой эстонской скорости евробюрократии и того, что статус государства — кандидата на вступление в ЕС Молдавия получила всего лишь в июне 2022 года, все указывает на то, что начало процесса по принятию страны в Евросоюз для Запада весьма важно.
Брюссель
(и Вашингтон
) не смущает, что у Молдавии есть нерешенные вопросы с Приднестровьем. Не очень волнует их политический раскол в обществе страны, где часть населения, заразившись у украинцев, грезит безвизом и свободным шопингом в европейских магазинах кружевного белья, а другая часть видит свое будущее в укреплении связей с Россией. Нет также вопросов к подавлению любого инакомыслия, уничтожению свободы слова и преследованию оппозиционных партий (характерный пример: 10 июня Санду
подписала "Закон об измене родине", где за любую критику власти человеку грозит 20 лет тюрьмы, но в брюссельских подвалах по этому поводу не пискнула ни одна правозащитная мышь).
Продвигающие членство Молдавии в ЕС также оставляют за скобками то, что для полного соответствия статусу кандидата республика должна выполнить толстенный список условий из 35 глав, а с учетом балансирования страны на грани политического и экономического коллапса до их реализации дальше, чем до Луны
. Брюссель также плюет на то, что в статусе действительного члена ЕС Молдавия может стать для Европы
последним жерновом, который утащит все это шапито на дно.
По данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2023 году за чертой бедности находилось 25% населения, инфляция в 2022-м превысила 30%, а по уровню ВВП на душу населения страна в настоящее время находится на предпоследнем месте в Европе, опережая лишь Украину
. Только за прошлый год число налогоплательщиков в Молдавии сократилось на треть: физические лица уезжают, а предприниматели закрывают свой бизнес. Третий год подряд дефицит бюджета составляет около миллиарда долларов, самые интересные промышленные и энергетические объекты переходят под контроль европейских корпораций, а страна ускоренно превращается в источник дешевой рабочей силы и рынок сбыта для европейской продукции.
Но, судя по всему, для Запада в вопросе Молдавии есть особая логика. Западные элиты считают (впрочем, справедливо), что поражение на Украине станет началом конца их доминирования, и чтобы Киев
не оказался между двух огней, для них критично, чтобы у власти в Молдавии остался прозападный режим — чего бы это ни стоило.
Эта мысль доказывается недавним докладом известного западного мозгового центра Center for Strategic and International Studies (CSIS), в котором прямым текстом указано, что "западные инвестиции в Украину и Молдавию в течение следующих нескольких месяцев имеют колоссальный потенциал" и что "шансы Украины на победу и послевоенную стабильность возрастают при наличии гибкого и надежного партнера в лице Молдавии".
Авторы доклада предельно конкретны: "Сейчас — время для Запада действовать в Молдавии "по полной" в качестве дополнительной военной поддержки Украины". А значит, нужно устроить пышный спектакль "Свадьба с ЕС", который должен обеспечить этой осенью переизбрание Санду и получение нужного количества голосов на национальном референдуме по присоединению к Евросоюзу.
А уж когда сдохнет ишак или падишах — уже неважно. По признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
, "процесс будет непростым и лишенным коротких путей". А если конкретно: по сведениям из штаб-квартиры ЕС, "предметные переговоры начнутся не ранее 2025 года", а сам процесс вступления может занять лет десять. Но гарантий — никаких: "ЕС может заморозить, перезапустить или прекратить переговорный процесс в любой момент — обязательств по его завершению, которые были во время прошлых волн расширения, больше нет".
Как сказал бы Шура Балаганов: "Узнаю брата Колю!"
Впрочем, ушлые деятели в Кишиневе
прекрасно понимают, с кем имеют дело, и пока есть возможность, в режиме падальщиков выжимают себе особые преференции, которые евробонзам не стоят ничего.
Например, вчера глава МИД Молдавии Михай Попшой
заявил, что "Молдавия пока отказывается полностью синхронизировать политику санкций ЕС в отношении России" в направлениях, где есть "риск нанести урон национальным интересам". То есть в ЕС, конечно, вступаем, но с Россией торгуем, потому что в ЕС наша продукция никому не нужна.
И вчера тот же персонаж опроверг "слухи о намерении республики отменить безвизовый режим с Россией и странами СНГ
": "На данном этапе этот вопрос не стоит. Такой проблемы нет." Иными словами: нам очень-очень нужны деньги, которые молдаване везут из России домой.
Подобным же образом Кишинев отказался "резать трубу" из России, потому что газ нужен для электростанции, обеспечивающей энергией всю страну. Да, газ агрессивный и тоталитарный, но без него нам каюк.
И кстати, Молдавия не торопится выходить из СНГ, потому что там Кишинев еще может поиметь разные бонусы. Майя Санду заявила, что "Молдавия не будет рассматривать вопрос о выходе из СНГ, пока не получит четкие перспективы членства в Евросоюзе", а это уже высший пилотаж: румынская агентесса хочет пересесть с одного стула на другой, не касаясь пола.
Впрочем, нас несильно должны заботить сюжеты из жизни шакалов-падальщиков. По признанию тех же авторов доклада CSIS, "судьба Молдавии в конце концов зависит от способности Украины противостоять российской агрессии".
А это значит, что после нашей победы вопрос о вступлении Молдавии в ЕС (как и многие другие влажные мечты нынешнего режима в Кишиневе) будет выброшен в корзину с объедками — где ему и место.