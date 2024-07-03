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МИД Азербайджана прокомментировал встречу Путина и Алиева в Астане
МИД Азербайджана прокомментировал встречу Путина и Алиева в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
МИД Азербайджана прокомментировал встречу Путина и Алиева в Астане
Азербайджанский МИД назвал встречу президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева полезной с точки зрения дальнейших планов. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T23:24
2024-07-03T23:24
2024-07-03T23:24
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БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Азербайджанский МИД назвал встречу президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева полезной с точки зрения дальнейших планов. Встреча Путина и Алиева состоялась в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Лидеры двух стран встречаются на регулярной основе, осуществляют взаимные визиты. В последний раз, 22 апреля, президент Ильхам Алиев находился с визитом в России и провел важные встречи. Встреча, состоявшаяся в Астане, была полезна и с точки зрения обсуждения отношений сотрудничества между двумя странами, вопросов реализации достигнутых соглашений и дальнейших планов. Главы государств также рассмотрели вопросы сотрудничества в ШОС и других международных платформах, его перспективы, а также актуальные международные и региональные проблемы", - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ. По его словам, между Азербайджаном и Россией существуют всесторонние и равноправные отношения сотрудничества, основанные на взаимном уважении и доверии. "Между двумя странами развито сотрудничество в политическом, экономическом, культурном, гуманитарном, образовательном и многих других направлениях. Наши страны строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости двух стран, государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, приверженности принципам равенства прав и взаимной выгоды", - сказал представитель МИД Азербайджана.
https://ria.ru/20240703/shos-1957183119.html
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азербайджан, россия, казахстан, ильхам алиев, владимир путин, шос, в мире
Азербайджан, Россия, Казахстан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, ШОС, В мире
МИД Азербайджана прокомментировал встречу Путина и Алиева в Астане
МИД Азербайджана назвал встречу Путина и Алиева полезной для дальнейших планов
БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Азербайджанский МИД назвал встречу президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева полезной с точки зрения дальнейших планов.
Встреча Путина и Алиева состоялась в среду в Казахстане
на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
).
"Лидеры двух стран встречаются на регулярной основе, осуществляют взаимные визиты. В последний раз, 22 апреля, президент Ильхам Алиев находился с визитом в России и провел важные встречи. Встреча, состоявшаяся в Астане, была полезна и с точки зрения обсуждения отношений сотрудничества между двумя странами, вопросов реализации достигнутых соглашений и дальнейших планов. Главы государств также рассмотрели вопросы сотрудничества в ШОС и других международных платформах, его перспективы, а также актуальные международные и региональные проблемы", - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ.
По его словам, между Азербайджаном и Россией существуют всесторонние и равноправные отношения сотрудничества, основанные на взаимном уважении и доверии.
"Между двумя странами развито сотрудничество в политическом, экономическом, культурном, гуманитарном, образовательном и многих других направлениях. Наши страны строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости двух стран, государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, приверженности принципам равенства прав и взаимной выгоды", - сказал представитель МИД Азербайджана.