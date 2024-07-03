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США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS
США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS - РИА Новости, 03.07.2024
США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS
США объявили о новом пакете помощи Украине, в него войдут артиллерия и боеприпасы для HIMARS, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:55
2024-07-03T20:55
2024-07-03T21:01
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специальная военная операция на украине
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США объявили о новом пакете помощи Украине, в него войдут артиллерия и боеприпасы для HIMARS, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Администрация Байдена-Харрис объявляет о новом значительном пакете помощи в области безопасности для Украины… он включает ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства", - сообщила она журналистам на брифинге.Жан-Пьер добавила, что новое финансирование также включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS в интересах Украины.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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в мире, сша, украина, карин жан-пьер, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Карин Жан-Пьер, Министерство обороны США
США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS
Белый дом: США объявили о новом пакете помощи Украине с боеприпасами для HIMARS