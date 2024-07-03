https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078454.html

В США сделали тревожное заявление об Украине

В США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 03.07.2024

В США сделали тревожное заявление об Украине

Украинский народ не имеет права голоса в собственной стране, а людей массово отправляют на передовую, где они погибают, заявил американский экономист, профессор РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:08

2024-07-03T13:08

2024-07-03T13:11

в мире

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восточная европа

сша

колумбийский университет

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинский народ не имеет права голоса в собственной стране, а людей массово отправляют на передовую, где они погибают, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире Judging Freedom."Мы знаем, что люди пытаются бежать с Украины, пытаются, переплывая реки, попасть в другие страны Восточной Европы. Они гибнут, в них стреляют, их ловят на улицах и отправляют погибать на передовой", — сказал он.Сакс добавил, что США продолжат придерживаться тактики борьбы "до последнего украинца" и финансировать заведомо проигрышный для Киева конфликт, так как погибают на фронте не американские солдаты.Ранее Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации американского президента, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957018209.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956841418.html

украина

восточная европа

сша

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в мире, украина, восточная европа, сша, колумбийский университет