https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078454.html
В США сделали тревожное заявление об Украине
В США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 03.07.2024
В США сделали тревожное заявление об Украине
Украинский народ не имеет права голоса в собственной стране, а людей массово отправляют на передовую, где они погибают, заявил американский экономист, профессор РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:08
2024-07-03T13:08
2024-07-03T13:11
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинский народ не имеет права голоса в собственной стране, а людей массово отправляют на передовую, где они погибают, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире Judging Freedom."Мы знаем, что люди пытаются бежать с Украины, пытаются, переплывая реки, попасть в другие страны Восточной Европы. Они гибнут, в них стреляют, их ловят на улицах и отправляют погибать на передовой", — сказал он.Сакс добавил, что США продолжат придерживаться тактики борьбы "до последнего украинца" и финансировать заведомо проигрышный для Киева конфликт, так как погибают на фронте не американские солдаты.Ранее Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации американского президента, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957018209.html
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в мире, украина, восточная европа, сша, колумбийский университет
В мире, Украина, Восточная Европа, США, Колумбийский университет
В США сделали тревожное заявление об Украине
Сакс: украинцы пытаются бежать из страны, но их отправляют на передовую
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Украинский народ не имеет права голоса в собственной стране, а людей массово отправляют на передовую, где они погибают, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире Judging Freedom
.
"Мы знаем, что люди пытаются бежать с Украины, пытаются, переплывая реки, попасть в другие страны Восточной Европы. Они гибнут, в них стреляют, их ловят на улицах и отправляют погибать на передовой", — сказал он.
Сакс добавил, что США продолжат придерживаться тактики борьбы "до последнего украинца" и финансировать заведомо проигрышный для Киева конфликт, так как погибают на фронте не американские солдаты.
Ранее Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации американского президента, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.