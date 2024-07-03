Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ
Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на чиновника госдепартамента США.
"Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО", - говорится в публикации.
Согласно информации издания, позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля.
Как отмечается, альянс попросит Киев предпринять "дополнительные шаги", прежде чем переговоры о вступлении продвинутся.
"Мы должны сделать шаг назад и отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года... Пока они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров", - заявил газете высокопоставленный чиновник госдепартамента США.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом действующий тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта.
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