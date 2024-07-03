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Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
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01:08 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ukraina-1956990383.html
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на чиновника госдепартамента США. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T01:08
2024-07-03T01:08
в мире
украина
сша
владимир зеленский
йенс столтенберг
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на чиновника госдепартамента США. "Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО", - говорится в публикации. Согласно информации издания, позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Как отмечается, альянс попросит Киев предпринять "дополнительные шаги", прежде чем переговоры о вступлении продвинутся. "Мы должны сделать шаг назад и отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года... Пока они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров", - заявил газете высокопоставленный чиновник госдепартамента США. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом действующий тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ

Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на чиновника госдепартамента США.
"Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
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Согласно информации издания, позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля.
Как отмечается, альянс попросит Киев предпринять "дополнительные шаги", прежде чем переговоры о вступлении продвинутся.
"Мы должны сделать шаг назад и отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года... Пока они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров", - заявил газете высокопоставленный чиновник госдепартамента США.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом действующий тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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