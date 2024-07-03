https://ria.ru/20240703/ukraina-1956990383.html

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции, пишут СМИ

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на чиновника госдепартамента США. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T01:08

2024-07-03T01:08

2024-07-03T01:08

в мире

украина

сша

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на чиновника госдепартамента США. "Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО", - говорится в публикации. Согласно информации издания, позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое будет подписано на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Как отмечается, альянс попросит Киев предпринять "дополнительные шаги", прежде чем переговоры о вступлении продвинутся. "Мы должны сделать шаг назад и отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года... Пока они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров", - заявил газете высокопоставленный чиновник госдепартамента США. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом действующий тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в НАТО невозможно во время вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато