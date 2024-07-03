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В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя
В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя - РИА Новости, 03.07.2024
В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя
Еще одного спасенного тюленя выпустили в Финский залив после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:48
2024-07-03T14:48
2024-07-03T16:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Еще одного спасенного тюленя выпустили в Финский залив после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в Telegram-канале. "На днях мы выпустили в море серого тюлененка, найденного весной у поселка Пески. Несмотря на то что с ним пришлось повозиться, тюленик вырос очень недоверчивым и подозрительным. На выпуске он думал, что все собравшиеся собираются на него напасть. Тюлень долго озирался, потом потихонечку выбрался из клетки и удрал в воду как нам нравится — быстро и торпедообразно", — говорится в публикации.Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Центр открыли в 2014 году, за десять лет удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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общество, репино, финский залив, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Репино, Финский залив, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя
Еще одного спасенного тюленя выпустили в Финский залив после реабилитации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости.
Еще одного спасенного тюленя выпустили в Финский залив после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в Telegram-канале
.
"На днях мы выпустили в море серого тюлененка, найденного весной у поселка Пески. Несмотря на то что с ним пришлось повозиться, тюленик вырос очень недоверчивым и подозрительным. На выпуске он думал, что все собравшиеся собираются на него напасть. Тюлень долго озирался, потом потихонечку выбрался из клетки и удрал в воду как нам нравится — быстро и торпедообразно", — говорится в публикации.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Центр открыли в 2014 году, за десять лет удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.