https://ria.ru/20240703/tyulen-1957115463.html

В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя

В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя - РИА Новости, 03.07.2024

В Финский залив выпустили еще одного спасенного тюленя

Еще одного спасенного тюленя выпустили в Финский залив после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:48

2024-07-03T14:48

2024-07-03T16:17

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репино

финский залив

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Еще одного спасенного тюленя выпустили в Финский залив после восстановления в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в Telegram-канале. "На днях мы выпустили в море серого тюлененка, найденного весной у поселка Пески. Несмотря на то что с ним пришлось повозиться, тюленик вырос очень недоверчивым и подозрительным. На выпуске он думал, что все собравшиеся собираются на него напасть. Тюлень долго озирался, потом потихонечку выбрался из клетки и удрал в воду как нам нравится — быстро и торпедообразно", — говорится в публикации.Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Центр открыли в 2014 году, за десять лет удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

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