https://ria.ru/20240703/tatarstan-1957173407.html

Третья очередь центра для Ozon запущена в Татарстане

Третья очередь центра для Ozon запущена в Татарстане - РИА Новости, 03.07.2024

Третья очередь центра для Ozon запущена в Татарстане

Группа компаний "Ромекс" завершила строительство третьей очереди оптово-распределительного центра для группы компаний Ozon в Зеленодольске, комплекс передан в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:06

2024-07-03T17:06

2024-07-03T17:06

республика татарстан

зеленодольск

рустам минниханов

сергей беляков (росгосцирк)

алексей прокопенко

ozon

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КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ромекс" завершила строительство третьей очереди оптово-распределительного центра для группы компаний Ozon в Зеленодольске, комплекс передан в эксплуатацию в среду с участием главы Татарстана Рустама Минниханова, передает корреспондент РИА Новости. Также в компании объявили о старте строительства еще одного фулфилмент-центра (четвертой очереди) общей площадью 85 тысяч квадратных метров. Девелопер "Ромекс" построит здание по техническому заданию Ozon и передаст его маркетплейсу в долгосрочную аренду. "Сегодня мы открываем третью очередь и в то же время даем старт строительству четвертой очереди логистического комплекса Ozon в Зеленодольске. Благодарю нашего партнера – компанию "Ромекс-Кубань", который инвестировал в реализацию проектов в республике уже 12 миллиардов рублей. Выражаю благодарность государственной корпорации развития ВЭБ.РФ за поддержку в развитии электронной коммерции", - сказал Минниханов на церемонии открытия. По словам главы республики, программа развития интернет-торговли направлена не только на качественное обслуживание жителей региона, но и создание возможности для местных предприятий-продавцов выходить на рынок. Благодаря этим возможностям, по информации Минниханова, за четыре года число компаний-продавцов выросло с 321 до 60 тысяч, а их годовой оборот увеличился с 290 миллионов рублей до 60 миллиардов рублей. Складской комплекс в Зеленодольске работает с 2020 года и осуществляет полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров продавцов до формирования посылок. В результате расширения площадь логистического центра выросла с 74 тысяч квадратных метров до 122 тысяч квадратных метров. Теперь хаб способен одновременно разместить до 17 миллионов товаров, его обрабатывающие способности увеличились примерно на 80%. С выходом третьей очереди на рабочую мощность покупатели смогут получать из Зеленодольска до 620 тысяч товаров в сутки. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что компания ценит прогрессивный подход региона к развитию предпринимательства и поэтому развивает инфраструктуру в Татарстане. По словам президента группы компаний "Ромекс" Алексея Прокопенко, с компанией Ozon партнерство развивается с 2018 года, первый совместный проект был запущен именно в Зеленодольске. Новый логистический центр (четвертая очередь) сможет разместить до 30 миллионов товаров и обрабатывать до 900 тысяч посылок в сутки. Планируемый объем инвестиций группы компаний "Ромекс" в строительство составит 7,1 миллиарда рублей. Инвестиции Ozon в оборудование и IT-инфраструктуру склада превысят 3 миллиарда рублей. С запуском логистического центра для жителей региона будет создано около 2,5 тысячи новых рабочих мест.

https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html

https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html

зеленодольск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленодольск, рустам минниханов, сергей беляков (росгосцирк), алексей прокопенко, ozon