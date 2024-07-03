https://ria.ru/20240703/tatarstan-1957173407.html
Третья очередь центра для Ozon запущена в Татарстане
Третья очередь центра для Ozon запущена в Татарстане - РИА Новости, 03.07.2024
Третья очередь центра для Ozon запущена в Татарстане
Группа компаний "Ромекс" завершила строительство третьей очереди оптово-распределительного центра для группы компаний Ozon в Зеленодольске, комплекс передан в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:06
2024-07-03T17:06
2024-07-03T17:06
республика татарстан
зеленодольск
рустам минниханов
сергей беляков (росгосцирк)
алексей прокопенко
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172339_0:137:3326:2008_1920x0_80_0_0_3cd480c071dbae2346dfc5c9c89243f1.jpg
КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ромекс" завершила строительство третьей очереди оптово-распределительного центра для группы компаний Ozon в Зеленодольске, комплекс передан в эксплуатацию в среду с участием главы Татарстана Рустама Минниханова, передает корреспондент РИА Новости. Также в компании объявили о старте строительства еще одного фулфилмент-центра (четвертой очереди) общей площадью 85 тысяч квадратных метров. Девелопер "Ромекс" построит здание по техническому заданию Ozon и передаст его маркетплейсу в долгосрочную аренду. "Сегодня мы открываем третью очередь и в то же время даем старт строительству четвертой очереди логистического комплекса Ozon в Зеленодольске. Благодарю нашего партнера – компанию "Ромекс-Кубань", который инвестировал в реализацию проектов в республике уже 12 миллиардов рублей. Выражаю благодарность государственной корпорации развития ВЭБ.РФ за поддержку в развитии электронной коммерции", - сказал Минниханов на церемонии открытия. По словам главы республики, программа развития интернет-торговли направлена не только на качественное обслуживание жителей региона, но и создание возможности для местных предприятий-продавцов выходить на рынок. Благодаря этим возможностям, по информации Минниханова, за четыре года число компаний-продавцов выросло с 321 до 60 тысяч, а их годовой оборот увеличился с 290 миллионов рублей до 60 миллиардов рублей. Складской комплекс в Зеленодольске работает с 2020 года и осуществляет полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров продавцов до формирования посылок. В результате расширения площадь логистического центра выросла с 74 тысяч квадратных метров до 122 тысяч квадратных метров. Теперь хаб способен одновременно разместить до 17 миллионов товаров, его обрабатывающие способности увеличились примерно на 80%. С выходом третьей очереди на рабочую мощность покупатели смогут получать из Зеленодольска до 620 тысяч товаров в сутки. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что компания ценит прогрессивный подход региона к развитию предпринимательства и поэтому развивает инфраструктуру в Татарстане. По словам президента группы компаний "Ромекс" Алексея Прокопенко, с компанией Ozon партнерство развивается с 2018 года, первый совместный проект был запущен именно в Зеленодольске. Новый логистический центр (четвертая очередь) сможет разместить до 30 миллионов товаров и обрабатывать до 900 тысяч посылок в сутки. Планируемый объем инвестиций группы компаний "Ромекс" в строительство составит 7,1 миллиарда рублей. Инвестиции Ozon в оборудование и IT-инфраструктуру склада превысят 3 миллиарда рублей. С запуском логистического центра для жителей региона будет создано около 2,5 тысячи новых рабочих мест.
https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html
https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html
зеленодольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172339_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_81cbb60578b4bd5b6bc97d31aa00e627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленодольск, рустам минниханов, сергей беляков (росгосцирк), алексей прокопенко, ozon
Республика Татарстан, Зеленодольск, Рустам Минниханов, Сергей Беляков (Росгосцирк), Алексей Прокопенко, Ozon
КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Группа компаний "Ромекс" завершила строительство третьей очереди оптово-распределительного центра для группы компаний Ozon в Зеленодольске, комплекс передан в эксплуатацию в среду с участием главы Татарстана Рустама Минниханова, передает корреспондент РИА Новости.
Также в компании объявили о старте строительства еще одного фулфилмент-центра (четвертой очереди) общей площадью 85 тысяч квадратных метров. Девелопер "Ромекс" построит здание по техническому заданию Ozon и передаст его маркетплейсу в долгосрочную аренду.
"Сегодня мы открываем третью очередь и в то же время даем старт строительству четвертой очереди логистического комплекса Ozon в Зеленодольске
. Благодарю нашего партнера – компанию "Ромекс-Кубань", который инвестировал в реализацию проектов в республике уже 12 миллиардов рублей. Выражаю благодарность государственной корпорации развития ВЭБ.РФ
за поддержку в развитии электронной коммерции", - сказал Минниханов на церемонии открытия.
По словам главы республики, программа развития интернет-торговли направлена не только на качественное обслуживание жителей региона, но и создание возможности для местных предприятий-продавцов выходить на рынок. Благодаря этим возможностям, по информации Минниханова, за четыре года число компаний-продавцов выросло с 321 до 60 тысяч, а их годовой оборот увеличился с 290 миллионов рублей до 60 миллиардов рублей.
Складской комплекс в Зеленодольске работает с 2020 года и осуществляет полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров продавцов до формирования посылок. В результате расширения площадь логистического центра выросла с 74 тысяч квадратных метров до 122 тысяч квадратных метров. Теперь хаб способен одновременно разместить до 17 миллионов товаров, его обрабатывающие способности увеличились примерно на 80%. С выходом третьей очереди на рабочую мощность покупатели смогут получать из Зеленодольска до 620 тысяч товаров в сутки.
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков
отметил, что компания ценит прогрессивный подход региона к развитию предпринимательства и поэтому развивает инфраструктуру в Татарстане. По словам президента группы компаний "Ромекс" Алексея Прокопенко
, с компанией Ozon партнерство развивается с 2018 года, первый совместный проект был запущен именно в Зеленодольске.
Новый логистический центр (четвертая очередь) сможет разместить до 30 миллионов товаров и обрабатывать до 900 тысяч посылок в сутки. Планируемый объем инвестиций группы компаний "Ромекс" в строительство составит 7,1 миллиарда рублей. Инвестиции Ozon в оборудование и IT-инфраструктуру склада превысят 3 миллиарда рублей. С запуском логистического центра для жителей региона будет создано около 2,5 тысячи новых рабочих мест.