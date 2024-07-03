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В Брянской области с начала СВО погибли 23 мирных жителя - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 03.07.2024 (обновлено: 14:13 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/svo-1957066242.html
В Брянской области с начала СВО погибли 23 мирных жителя
В Брянской области с начала СВО погибли 23 мирных жителя - РИА Новости, 03.07.2024
В Брянской области с начала СВО погибли 23 мирных жителя
Из-за обстрелов ВСУ в Брянской области с начала спецоперации погибли 23 мирных жителя и 91 ранен, только за прошедшие сутки регион обстреляли 19 раз, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:30
2024-07-03T14:13
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ в Брянской области с начала спецоперации погибли 23 мирных жителя и 91 ранен, только за прошедшие сутки регион обстреляли 19 раз, сообщил губернатор Александр Богомаз. Выступая на "Часе субъекта" в рамка Дней Брянской области в Совете Федерации он напомнил, что возглавляемый им регион является приграничным с Украиной. "Только сегодня, за прошедшие сутки, нас обстреляли 19 раз: семь - это беспилотники, а 12 (раз обстреляны) населенные пункты. А если эти разы перевести в снаряды, это будет более 60. За прошедшее время нас обстреляли более 3 тысяч раз. Всего погибло 23 мирных жителя, к сожалению, 91 ранен", - сказал Богомаз. По его данным, в Брянской области обстрелами разрушены или уничтожены 481 дом, 39 социально значимых объектов, в числе которых школы, детские сады, медпункты, дома культуры, также пострадали 92 объекта топливно-энергетической системы."Наш святой долг сегодня поддержать семьи потерявших своих близких, которые защищали и сегодня защищают нашу Родину. У нас приняты все меры поддержки федеральные, региональные - всего их более 70. За 2 года мы на это выплатили из областного и федерального бюджетов более 12 миллиардов рублей. Каждый, кто заключает контракт, сегодня получает из областного бюджета 400 тысяч. Кто получает ранение, наши земляки, получают от 200 до 400 тысяч", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
https://ria.ru/20240628/pvo-1955997879.html
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брянская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области с начала СВО погибли 23 мирных жителя

ВСУ с начала СВО 19 раз обстреляли Брянскую область, погибли 23 человека

© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : @avbogomaz / Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ в Брянской области с начала спецоперации погибли 23 мирных жителя и 91 ранен, только за прошедшие сутки регион обстреляли 19 раз, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Выступая на "Часе субъекта" в рамка Дней Брянской области в Совете Федерации он напомнил, что возглавляемый им регион является приграничным с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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"Только сегодня, за прошедшие сутки, нас обстреляли 19 раз: семь - это беспилотники, а 12 (раз обстреляны) населенные пункты. А если эти разы перевести в снаряды, это будет более 60. За прошедшее время нас обстреляли более 3 тысяч раз. Всего погибло 23 мирных жителя, к сожалению, 91 ранен", - сказал Богомаз.
По его данным, в Брянской области обстрелами разрушены или уничтожены 481 дом, 39 социально значимых объектов, в числе которых школы, детские сады, медпункты, дома культуры, также пострадали 92 объекта топливно-энергетической системы.
"Наш святой долг сегодня поддержать семьи потерявших своих близких, которые защищали и сегодня защищают нашу Родину. У нас приняты все меры поддержки федеральные, региональные - всего их более 70. За 2 года мы на это выплатили из областного и федерального бюджетов более 12 миллиардов рублей. Каждый, кто заключает контракт, сегодня получает из областного бюджета 400 тысяч. Кто получает ранение, наши земляки, получают от 200 до 400 тысяч", - отметил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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