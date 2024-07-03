Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1957010664.html
Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной
Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной
Украинские войска лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:32
2024-07-03T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу. Это лишило украинских боевиков снабжения и возможности проводить ротационные мероприятия. После двухдневных боестолкновений, понеся значительные потери, противник оставил занимаемые позиции и под покровом ночи бежал в юго-западном направлении", - сообщил Марочко агентству. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
луганская народная республика
кременная
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной

Марочко: ВСУ потеряли взводный опорный пункт в районе Кременной на севере ЛНР

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу. Это лишило украинских боевиков снабжения и возможности проводить ротационные мероприятия. После двухдневных боестолкновений, понеся значительные потери, противник оставил занимаемые позиции и под покровом ночи бежал в юго-западном направлении", - сообщил Марочко агентству.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
"До 18 часов". На Украине раскрыли, к чему привели удары России
Вчера, 04:23
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала