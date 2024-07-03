https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1957010664.html

Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной

Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские войска потеряли опорный пункт в районе Кременной

Украинские войска лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T07:32

2024-07-03T07:32

2024-07-03T07:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

донецкая народная республика

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу. Это лишило украинских боевиков снабжения и возможности проводить ротационные мероприятия. После двухдневных боестолкновений, понеся значительные потери, противник оставил занимаемые позиции и под покровом ночи бежал в юго-западном направлении", - сообщил Марочко агентству. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

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кременная

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луганская народная республика, кременная, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф