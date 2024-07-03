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Путин и Лукашенко пообщались на ногах на саммите ШОС

Путин и Лукашенко пообщались на ногах на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и Лукашенко пообщались на ногах на саммите ШОС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались "на ногах" в рамках неформального обеда для участников саммита ШОС. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:37

2024-07-03T22:37

2024-07-03T22:43

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владимир путин

саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались "на ногах" в рамках неформального обеда для участников саммита ШОС.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в столице Казахстана Астане. Ранее сообщалось, что вечером в среду состоится неофициальный обед для участников саммита.Кадры общения лидеров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

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