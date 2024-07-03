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Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка

Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка - РИА Новости, 03.07.2024

Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:36

2024-07-03T16:36

2024-07-03T16:46

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саммит шос в астане – 2024

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си цзиньпин

белоруссия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка."Хочу напомнить, что наши страны стояли у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году. С расширением круга участников, а завтра еще одним полноправным членом организации станет Белоруссия, организация укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка", - сказал Путин на встрече с председателем КНР.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

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шос, саммит шос в астане – 2024, в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, белоруссия