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Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка - РИА Новости, 03.07.2024
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16:36 03.07.2024 (обновлено: 16:46 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/shos-1957159136.html
Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка
Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка - РИА Новости, 03.07.2024
Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка
Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:36
2024-07-03T16:46
шос
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка."Хочу напомнить, что наши страны стояли у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году. С расширением круга участников, а завтра еще одним полноправным членом организации станет Белоруссия, организация укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка", - сказал Путин на встрече с председателем КНР.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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шос, саммит шос в астане – 2024, в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, белоруссия
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Белоруссия
Путин назвал ШОС одной из ключевых опор справедливого миропорядка

Путин: ШОС укрепилась в роли опоры справедливого многополярного миропорядка

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка.
"Хочу напомнить, что наши страны стояли у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году. С расширением круга участников, а завтра еще одним полноправным членом организации станет Белоруссия, организация укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка", - сказал Путин на встрече с председателем КНР.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
ШОССаммит ШОС в Астане – 2024В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинБелоруссия
 
 
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