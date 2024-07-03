https://ria.ru/20240703/ryabkov-1957092314.html
Рябков заявил, что наивно ожидать нового расширения БРИКС каждый год
Рябков заявил, что наивно ожидать нового расширения БРИКС каждый год - РИА Новости, 03.07.2024
Рябков заявил, что наивно ожидать нового расширения БРИКС каждый год
В Москве полагают, что было бы наивно ожидать каждый год нового расширения БРИКС за счет включения в объединение новых постоянных членов, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:57
2024-07-03T13:57
2024-07-03T13:57
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве полагают, что было бы наивно ожидать каждый год нового расширения БРИКС за счет включения в объединение новых постоянных членов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Решения в БРИКС принимаются консенсусом, насколько пауза может затянуться или оказаться короткой - это вопрос, который адресуется всем участникам, не только председательству. А председательство сфокусировано в этом году, во-первых, на встраивании новых участников во все механизмы сотрудничества и, во-вторых, на разработке категории государств-партнеров", - сказал Рябков журналистам на полях Гражданского форума БРИКС. "Ожидать каждый год все большего и большего расширения было бы, по меньшей мере, наивно. Я думаю, что страны, которые проявляют интерес к БРИКС и хотели бы вступить в объединение, тоже осознают сложности, мягко говоря, одномоментного, постоянного расширения объединения. Нам нужно не утратить в этом процессе сфокусированность на конкретные результаты", - добавил Рябков. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20240621/briks-1954507702.html
https://ria.ru/20240425/ryabkov-1942311489.html
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в мире, россия, москва, бразилия, брикс, сергей рябков
В мире, Россия, Москва, Бразилия, БРИКС, Сергей Рябков
Рябков заявил, что наивно ожидать нового расширения БРИКС каждый год
Замглавы МИД Рябков: было бы наивно ожидать каждый год нового расширения БРИКС
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве полагают, что было бы наивно ожидать каждый год нового расширения БРИКС за счет включения в объединение новых постоянных членов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Решения в БРИКС принимаются консенсусом, насколько пауза может затянуться или оказаться короткой - это вопрос, который адресуется всем участникам, не только председательству. А председательство сфокусировано в этом году, во-первых, на встраивании новых участников во все механизмы сотрудничества и, во-вторых, на разработке категории государств-партнеров", - сказал Рябков журналистам на полях Гражданского форума БРИКС.
"Ожидать каждый год все большего и большего расширения было бы, по меньшей мере, наивно. Я думаю, что страны, которые проявляют интерес к БРИКС и хотели бы вступить в объединение, тоже осознают сложности, мягко говоря, одномоментного, постоянного расширения объединения. Нам нужно не утратить в этом процессе сфокусированность на конкретные результаты", - добавил Рябков.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде
.