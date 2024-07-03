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Путин рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем - РИА Новости, 03.07.2024
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Туризм
 
17:16 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957176674.html
Путин рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
Путин рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем - РИА Новости, 03.07.2024
Путин рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году более 260 тысяч человек воспользовалось безвизовым каналом для групповых путешествий между Россией и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:16
2024-07-03T17:16
туризм
в мире
россия
китай
астана
владимир путин
си цзиньпин
шос
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году более 260 тысяч человек воспользовалось безвизовым каналом для групповых путешествий между Россией и Китаем. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином начались в Астане. Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон". "Растет взаимный туристический поток. В прошлом году он составил свыше 1,2 миллиона поездок. В период января-мая текущего года только по каналу безвизового группового туризма этим каналом воспользовались более 260 тысяч человек", - сказал российский лидер. Путин отметил, что продолжается серия мероприятий, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории... Мы просто действуем в интересах наших народов", - добавил он. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
https://ria.ru/20240703/putin-1957163427.html
https://ria.ru/20240703/si_tszinpin-1957169416.html
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в мире, россия, китай, астана, владимир путин, си цзиньпин, шос
Туризм, В мире, Россия, Китай, Астана, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем

Путин: более 260 тыс. человек воспользовались безвизовым каналом между РФ и КНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году более 260 тысяч человек воспользовалось безвизовым каналом для групповых путешествий между Россией и Китаем.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином начались в Астане. Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон".
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Путин: Россия и КНР последовательно реализуют план развития сотрудничества
Вчера, 16:45
"Растет взаимный туристический поток. В прошлом году он составил свыше 1,2 миллиона поездок. В период января-мая текущего года только по каналу безвизового группового туризма этим каналом воспользовались более 260 тысяч человек", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что продолжается серия мероприятий, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией
Вчера, 16:57
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории... Мы просто действуем в интересах наших народов", - добавил он.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Вчера, 11:09
 
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