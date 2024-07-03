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Путин: Россия и КНР последовательно реализуют план развития сотрудничества
Путин: Россия и КНР последовательно реализуют план развития сотрудничества - РИА Новости, 03.07.2024
Путин: Россия и КНР последовательно реализуют план развития сотрудничества
Россия и КНР последовательно реализовывают план развития экономического сотрудничества до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:45
2024-07-03T16:45
2024-07-03T16:45
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия и КНР последовательно реализовывают план развития экономического сотрудничества до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "В настоящее время совместные усилия направлены на последовательную реализацию утвержденного по итогам Вашего визита в Москву, уважаемый господин председатель, в марте 2023 года плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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В мире, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин: Россия и КНР последовательно реализуют план развития сотрудничества
Путин: Россия и КНР последовательно реализуют план сотрудничества до 2030 года