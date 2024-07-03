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Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем
Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем - РИА Новости, 03.07.2024
Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем
Москва отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:40
2024-07-03T16:40
2024-07-03T16:43
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Москва отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года, сказал президент России Владимир Путин."Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать. За первое полугодие текущего года мы наблюдаем позитивную динамику", - сказал российский лидер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Экономика, ШОС, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем
Путин: в торговле с Китаем в 2024 году видна положительная динамика