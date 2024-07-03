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Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем - РИА Новости, 03.07.2024
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16:40 03.07.2024 (обновлено: 16:43 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957161695.html
Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем
Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем - РИА Новости, 03.07.2024
Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем
Москва отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:40
2024-07-03T16:43
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
экономика
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Москва отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года, сказал президент России Владимир Путин."Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать. За первое полугодие текущего года мы наблюдаем позитивную динамику", - сказал российский лидер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20240703/putin-1957160239.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, экономика, шос, астана, саммит шос в астане – 2024
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Экономика, ШОС, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем

Путин: в торговле с Китаем в 2024 году видна положительная динамика

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Москва отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года, сказал президент России Владимир Путин.
"Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать. За первое полугодие текущего года мы наблюдаем позитивную динамику", - сказал российский лидер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин
Вчера, 16:38
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинЭкономикаШОСАстанаСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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