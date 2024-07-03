https://ria.ru/20240703/putin-1957161695.html

Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем

Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем - РИА Новости, 03.07.2024

Путин отметил положительную динамику во взаимной торговле с Китаем

Москва отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:40

2024-07-03T16:40

2024-07-03T16:43

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

экономика

шос

астана

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Москва отмечает положительную динамику во взаимной торговле с Китаем за первые шесть месяцев 2024 года, сказал президент России Владимир Путин."Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать. За первое полугодие текущего года мы наблюдаем позитивную динамику", - сказал российский лидер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20240703/putin-1957160239.html

китай

россия

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