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Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном
Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном - РИА Новости, 03.07.2024
Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном
Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Азербайджана развивается позитивно, рост товарооборота в первом полугодии составил 13%, сообщил в среду президент... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:47
2024-07-03T12:47
2024-07-03T15:50
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Азербайджана развивается позитивно, рост товарооборота в первом полугодии составил 13%, сообщил в среду президент России Владимир Путин."Обращаю внимание на то, что по ключевым вопросам, а именно по вопросам торгово-экономического взаимодействия наши отношения развиваются позитивно: четыре с лишним миллиарда оборот и 4,3-4,5 - это прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана. И тенденция хорошая, в первом полугодии 13% рост, в общем, все позитивно развивается", - сказал Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.С российской стороны на переговорах присутствуют замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава МИД Сергей Лавров.
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Путин о взаимодействии России и Азербайждана
Путин о взаимодействии России и Азербайждана
2024-07-03T12:47
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азербайджан, россия, владимир путин, экономика, астана, ильхам алиев, казахстан, саммит шос в астане – 2024
Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Экономика, Астана, Ильхам Алиев, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном
Путин: рост товарооборота с Азербайджаном в первом полугодии составил 13%