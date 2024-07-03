https://ria.ru/20240703/putin-1957071532.html

Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном

Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном - РИА Новости, 03.07.2024

Путин позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном

Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Азербайджана развивается позитивно, рост товарооборота в первом полугодии составил 13%, сообщил в среду президент... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:47

2024-07-03T12:47

2024-07-03T15:50

азербайджан

россия

владимир путин

экономика

астана

ильхам алиев

казахстан

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Азербайджана развивается позитивно, рост товарооборота в первом полугодии составил 13%, сообщил в среду президент России Владимир Путин."Обращаю внимание на то, что по ключевым вопросам, а именно по вопросам торгово-экономического взаимодействия наши отношения развиваются позитивно: четыре с лишним миллиарда оборот и 4,3-4,5 - это прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана. И тенденция хорошая, в первом полугодии 13% рост, в общем, все позитивно развивается", - сказал Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.С российской стороны на переговорах присутствуют замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240703/putin-1957070681.html

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Путин о взаимодействии России и Азербайждана Путин о взаимодействии России и Азербайждана 2024-07-03T12:47 true PT1M03S

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азербайджан, россия, владимир путин, экономика, астана, ильхам алиев, казахстан, саммит шос в астане – 2024