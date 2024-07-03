https://ria.ru/20240703/putin-1957054850.html

Путин рассказал, с чем Россия помогает Монголии

Путин рассказал, с чем Россия помогает Монголии - РИА Новости, 03.07.2024

Путин рассказал, с чем Россия помогает Монголии

Россия помогает Монголии справляться с последствиями проблем изменения климата, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:56

2024-07-03T11:56

2024-07-03T11:56

в мире

россия

монголия

казахстан

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия помогает Монголии справляться с последствиями проблем изменения климата, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Переговоры проходят в среду на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. "При необходимости, особенно если Монголия сталкивается с проблемами, в основе которых лежат изменения климата, мы стараемся оказать и безвозмездную помощь", - сказал Путин. Президент РФ утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

https://ria.ru/20240703/studenty-1957049733.html

россия

монголия

казахстан

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в мире, россия, монголия, казахстан, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024