https://ria.ru/20240703/putin-1957054850.html
Путин рассказал, с чем Россия помогает Монголии
Путин рассказал, с чем Россия помогает Монголии - РИА Новости, 03.07.2024
Путин рассказал, с чем Россия помогает Монголии
Россия помогает Монголии справляться с последствиями проблем изменения климата, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:56
2024-07-03T11:56
2024-07-03T11:56
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия помогает Монголии справляться с последствиями проблем изменения климата, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Переговоры проходят в среду на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. "При необходимости, особенно если Монголия сталкивается с проблемами, в основе которых лежат изменения климата, мы стараемся оказать и безвозмездную помощь", - сказал Путин. Президент РФ утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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в мире, россия, монголия, казахстан, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Монголия, Казахстан, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин рассказал, с чем Россия помогает Монголии
Путин: Россия помогает Монголии справляться с последствиями изменений климата