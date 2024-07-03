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Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году

Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024

Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году

Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует уверенный рост, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:51

2024-07-03T11:51

2024-07-03T11:51

россия

монголия

казахстан

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

экономика

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует уверенный рост, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Переговоры проходят в среду на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. "Надо отметить, что в прошлом году мы констатировали некоторое снижение объемов товарооборота. Но в этом году видим значительный рост, хороший темп набран за первое полугодие текущего года", - сказал Путин в ходе переговоров с монгольским коллегой. -0-

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россия, монголия, казахстан, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, экономика