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Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024
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11:51 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957053825.html
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году
Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует уверенный рост, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:51
2024-07-03T11:51
россия
монголия
казахстан
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
экономика
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует уверенный рост, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Переговоры проходят в среду на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. "Надо отметить, что в прошлом году мы констатировали некоторое снижение объемов товарооборота. Но в этом году видим значительный рост, хороший темп набран за первое полугодие текущего года", - сказал Путин в ходе переговоров с монгольским коллегой. -0-
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россия, монголия, казахстан, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, экономика
Россия, Монголия, Казахстан, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Экономика
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии в 2024 году

Путин: товарооборот России и Монголии в 2024 году демонстрирует уверенный рост

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует уверенный рост, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Переговоры проходят в среду на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.
"Надо отметить, что в прошлом году мы констатировали некоторое снижение объемов товарооборота. Но в этом году видим значительный рост, хороший темп набран за первое полугодие текущего года", - сказал Путин в ходе переговоров с монгольским коллегой. -0-
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
РоссияМонголияКазахстанВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024Экономика
 
 
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