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В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом - РИА Новости, 03.07.2024
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11:09 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом - РИА Новости, 03.07.2024
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:09
2024-07-03T11:09
россия
китай
турция
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
саммит шос в астане – 2024
политика
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли на переговорах обсуждаться тема платежей с Китаем с Турцией.
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россия, китай, турция, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, саммит шос в астане – 2024, политика, в мире, экономика
Россия, Китай, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Политика, В мире, Экономика
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом

Песков: Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган обсудят на переговорах вопросы торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли на переговорах обсуждаться тема платежей с Китаем с Турцией.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Кремле уверены в успехе переговоров по газу с Китаем
3 июня, 12:43
 
РоссияКитайТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинСи ЦзиньпинСаммит ШОС в Астане – 2024ПолитикаВ миреЭкономика
 
 
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