https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html

В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом

В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом - РИА Новости, 03.07.2024

В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом

Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:09

2024-07-03T11:09

2024-07-03T11:09

россия

китай

турция

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

саммит шос в астане – 2024

политика

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли на переговорах обсуждаться тема платежей с Китаем с Турцией.

https://ria.ru/20240603/gaz-1950143366.html

россия

китай

турция

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