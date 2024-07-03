https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом - РИА Новости, 03.07.2024
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:09
2024-07-03T11:09
2024-07-03T11:09
россия
китай
турция
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
саммит шос в астане – 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_155:0:2764:1468_1920x0_80_0_0_77fabbb8c2d048a8617466823aab5a06.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли на переговорах обсуждаться тема платежей с Китаем с Турцией.
https://ria.ru/20240603/gaz-1950143366.html
россия
китай
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950892401_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_050e7cb99c86a55fee2ea5efad8051fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, турция, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, саммит шос в астане – 2024, политика, в мире, экономика
Россия, Китай, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Политика, В мире, Экономика
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Песков: Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган обсудят на переговорах вопросы торговли