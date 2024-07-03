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Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН - РИА Новости, 03.07.2024
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10:46 03.07.2024 (обновлено: 12:29 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957036208.html
Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН
Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН - РИА Новости, 03.07.2024
Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН
Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:46
2024-07-03T12:29
астана
оон
россия
дмитрий песков
владимир путин
шос
антониу гуттереш
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах — будет возможность", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах с генсеком всемирной организации.Как сообщал накануне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в первый день мероприятия Путин побеседует с коллегами из Казахстана и Азербайджана Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым, лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Состоятся также отдельные переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.На 4 июля запланирована встреча российского лидера с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Ушаков не исключил, что в этот день могут состояться и другие двухсторонние контакты.Одной из самых ожидаемых, вероятно, будет беседа Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщения о возможности их переговоров "на полях" ШОС появились еще несколько недель назад. Ушаков говорил ранее, что обстоятельная двусторонняя встреча лидеров России и Турции назрела — это понимают и в Москве, и в Анкаре.Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/putin-1957000800.html
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астана, оон, россия, дмитрий песков, владимир путин, шос, антониу гуттереш, саммит шос в астане – 2024, в мире
Астана, ООН, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС, Антониу Гуттереш, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН

Песков не исключил, что Путин в Астане "на ногах" встретится с генсеком ООН

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах — будет возможность", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах с генсеком всемирной организации.
Прибытие Путина в Астану на саммит ШОС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Путин прилетел в Астану
Вчера, 03:23

Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию".

Как сообщал накануне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в первый день мероприятия Путин побеседует с коллегами из Казахстана и Азербайджана Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым, лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Состоятся также отдельные переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
На 4 июля запланирована встреча российского лидера с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Ушаков не исключил, что в этот день могут состояться и другие двухсторонние контакты.
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В канцелярии Эрдогана прокомментировали возможный визит Путина
Вчера, 11:24
Одной из самых ожидаемых, вероятно, будет беседа Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщения о возможности их переговоров "на полях" ШОС появились еще несколько недель назад. Ушаков говорил ранее, что обстоятельная двусторонняя встреча лидеров России и Турции назрела — это понимают и в Москве, и в Анкаре.

ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Белоруссия станет полноправным членом ШОС.

Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Вчера, 11:09
 
АстанаООНРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинШОСАнтониу ГуттерешСаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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