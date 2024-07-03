Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН
Песков не исключил, что Путин в Астане "на ногах" встретится с генсеком ООН
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах — будет возможность", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах с генсеком всемирной организации.
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Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию".
Как сообщал накануне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в первый день мероприятия Путин побеседует с коллегами из Казахстана и Азербайджана Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым, лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Состоятся также отдельные переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
На 4 июля запланирована встреча российского лидера с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Ушаков не исключил, что в этот день могут состояться и другие двухсторонние контакты.
Одной из самых ожидаемых, вероятно, будет беседа Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщения о возможности их переговоров "на полях" ШОС появились еще несколько недель назад. Ушаков говорил ранее, что обстоятельная двусторонняя встреча лидеров России и Турции назрела — это понимают и в Москве, и в Анкаре.
ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Белоруссия станет полноправным членом ШОС.
Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.