https://ria.ru/20240703/putin-1957036208.html

Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН

Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН - РИА Новости, 03.07.2024

Песков не исключил, что Путин в Астане пообщается с генсеком ООН

Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:46

2024-07-03T10:46

2024-07-03T12:29

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах — будет возможность", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах с генсеком всемирной организации.Как сообщал накануне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в первый день мероприятия Путин побеседует с коллегами из Казахстана и Азербайджана Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым, лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Состоятся также отдельные переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.На 4 июля запланирована встреча российского лидера с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Ушаков не исключил, что в этот день могут состояться и другие двухсторонние контакты.Одной из самых ожидаемых, вероятно, будет беседа Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщения о возможности их переговоров "на полях" ШОС появились еще несколько недель назад. Ушаков говорил ранее, что обстоятельная двусторонняя встреча лидеров России и Турции назрела — это понимают и в Москве, и в Анкаре.Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

https://ria.ru/20240703/putin-1957000800.html

https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957046077.html

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