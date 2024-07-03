https://ria.ru/20240703/prank-1957018968.html

Хиллари Клинтон в беседе с пранкерами согласилась на сговор против Трампа

Хиллари Клинтон в беседе с пранкерами согласилась на сговор против Трампа - РИА Новости, 03.07.2024

Хиллари Клинтон в беседе с пранкерами согласилась на сговор против Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:10

2024-07-03T09:10

2024-07-03T09:45

хиллари клинтон

дональд трамп

сша

украина

джо байден

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, согласилась на сговор с "Порошенко", чтобы помешать бывшему американскому лидеру Дональду Трампу победить на выборах.Пранкеры предложили американскому экс-госсекретарю "найти что-нибудь" на Трампа и "атаковать его с разных сторон" перед выборами."Хорошо. Ну, что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек", - сказала Клинтон.Она добавила, что Трамп является "опасным кандидатом". "Он был бы очень плох для Соединённых Штатов, а также для остального мира, включая Украину... Если случится худшее, если Трамп победит, нам всем придется решить, что делать. Но я не думаю, что это произойдет", - подчеркнула Клинтон.Выборы президента США назначены на ноябрь. Главные претендентами должны стать нынешний президент Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп, оба получили достаточно голосов делегатов, чтобы быть наиболее вероятными кандидатами от Демократической и Республиканской партий соответственно. Трамп и Байден снова будут участвовать в дебатах 10 сентября.

https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html

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хиллари клинтон, дональд трамп, сша, украина, джо байден, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)