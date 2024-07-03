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Песков рассказал, какие вопросы затронут на саммите ШОС

Песков рассказал, какие вопросы затронут на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

Песков рассказал, какие вопросы затронут на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут обсуждаться в ходе саммита... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:57

2024-07-03T10:57

2024-07-03T11:29

шос

россия

казахстан

дмитрий песков

саммит шос в астане – 2024

в мире

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут обсуждаться в ходе саммита организации в Казахстане."Количество желающих присоединиться к ШОС достаточно большое, эта тема также будет завтра на саммите обсуждаться, расширенческий процесс", - сказал Песков журналистам.

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шос, россия, казахстан, дмитрий песков, саммит шос в астане – 2024, в мире