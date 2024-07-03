https://ria.ru/20240703/patsient-1957197188.html

В Волгограде выписали из больницы пациента, заразившегося ботулизмом

В Волгограде выписали из больницы пациента, заразившегося ботулизмом - РИА Новости, 03.07.2024

В Волгограде выписали из больницы пациента, заразившегося ботулизмом

Пациент, связанный с массовым заражением ботулизмом в Московской области, выписан из больницы в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:36

2024-07-03T18:36

2024-07-03T18:36

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

волгоградская область

волгоград

алексей кузнецов

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Пациент, связанный с массовым заражением ботулизмом в Московской области, выписан из больницы в Волгограде, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее в ряде регионов были зафиксированы случаи ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". В среду помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что семьдесят человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана. "С 21 июня 2024 года в регионе было зафиксировано пять случаев ботулизма. Один случай связан с массовым заражением людей в Московской области, в настоящий момент пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии", - сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. По словам собеседника агентства, еще трое заболевших также выписаны из больницы, на лечении остается один пациент.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html

московская область (подмосковье)

волгоградская область

волгоград

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), волгоградская область, волгоград, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки