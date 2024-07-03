https://ria.ru/20240703/parad-1957230017.html

Парад семьи пройдет в День любви и верности в российских городах

Парад семьи пройдет в День любви и верности в российских городах - РИА Новости, 03.07.2024

Парад семьи пройдет в День любви и верности в российских городах

Всероссийский парад семьи пройдет в День семьи, любви и верности в более чем 100 городах России, включая столицу, рассказал координатор оргкомитета... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:10

2024-07-03T22:10

2024-07-03T22:10

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всероссийский парад семьи пройдет в День семьи, любви и верности в более чем 100 городах России, включая столицу, рассказал координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Васильев. "Сейчас уже более 100 городов подтвердили свое участие во всероссийском параде семьи, но каждый день к нам добавляются новые города, новые участники связываются с нами, присылают афиши и пресс-релизы", - сказал он на пресс-конференции о параде семьи, отметив, что парад проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Впервые, отметил он, парад прошел в приднестровском Тирасполе и других городах в 2014 году. В 2023 году он впервые был проведен в России в 40 городах. Всероссийский парад семьи пройдет в рамках объявленного президентом Года семьи и направлен на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. Он будет масштабным шествием и пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля. "Есть случаи, когда регионы хотят к нам приехать на всероссийский парад семьи в Москве. Они планируют автобусы, планируют посещение центрального парада семьи, который пройдет в Москве на площадке ВДНХ", - добавил Васильев. Новые регионы РФ хотят принять участие во Всероссийском параде семьи, но по соображениям безопасности массовых шествий там не будет, сообщил организатор. "Новые регионы очень хотят проводить у себя парад семьи, но в связи с тем, что это очень опасно, массовые шествия не проводятся в этих регионах. Но при этом локальные мероприятия тоже они проведут в этот день в муниципальных образованиях", - сказал Васильев. Президент национальной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец рассказал, в свою очередь, что парад будет включать музыкальную и творческую составляющие. "Шествие предваряет оркестр или ансамбли - народные, духовые, любые, - которые создают внутреннее желание праздника… Каждый парад семьи, который мы хотели бы провести, начнется с молебна Петру и Февронии Муромским - не обязательно в месте, где будет происходить парад, это может быть в любом храме епархии. В каждом регионе определен участок, по которому пройдут семьи. Заканчивается он очень важными творческими вещами: представлением для семей. В Москве, например, мы договорились об определенной сценической программе с международной выставкой-форумом "Россия" и с организацией общин, которая устраивает русские гулянья", - добавил он на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html

https://ria.ru/20240606/semya-1882525592.html

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выставка-форум "россия", россия, тирасполь, москва