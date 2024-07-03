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Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики

Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики - РИА Новости, 03.07.2024

Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики

3 июля Белоруссия празднует День независимости и 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:55

видео

белоруссия

минск

великая отечественная война (1941-1945)

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У стелы "Минск – город-герой" прошел военный парад. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

белоруссия

минск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики 3 июля Белоруссия празднует День независимости и 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. У стелы "Минск – город-герой" прошел военный парад. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 2024-07-03T12:55 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, белоруссия, минск, великая отечественная война (1941-1945), видео