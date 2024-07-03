https://ria.ru/20240703/parad-1957075041.html
Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики
Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики - РИА Новости, 03.07.2024
Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики
3 июля Белоруссия празднует День независимости и 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
2024-07-03T12:55
2024-07-03T12:55
2024-07-03T12:55
видео
белоруссия
минск
великая отечественная война (1941-1945)
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У стелы "Минск – город-герой" прошел военный парад. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
белоруссия
минск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики
3 июля Белоруссия празднует День независимости и 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. У стелы "Минск – город-герой" прошел военный парад. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
2024-07-03T12:55
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, белоруссия, минск, великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Белоруссия, Минск, Великая Отечественная война (1941-1945)
Военный парад в Белоруссии в честь Дня независимости республики
3 июля Белоруссия празднует День независимости и 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.