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Межгосударственные отношения России и Пакистана

Межгосударственные отношения России и Пакистана - РИА Новости, 03.07.2024

Межгосударственные отношения России и Пакистана

Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в среду на полях саммита ШОС в Астане. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T01:39

2024-07-03T01:39

2024-07-03T01:39

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в среду на полях саммита ШОС в Астане. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Пакистана. Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) установлены 1 мая 1948 года. Россия была признана пакистанским правительством как государство-продолжатель СССР 20 декабря 1991 года. В 2000-х годах, после вступления Исламабада в международную антитеррористическую коалицию, российско-пакистанские отношения активизировались, прежде всего в политической области. В феврале 2003 года состоялся официальный визит в Россию президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В мае 2011 году Москву посетил президент Пакистана Асиф Али Зардари. В апреле 2007 года в Исламабаде побывал председатель правительства России (2004-2007) Михаил Фрадков. Это был первый визит представителя руководства российского государства такого уровня за более чем 30 лет. Новый импульс двусторонним отношениям России и Пакистана придало присоединение Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена в июне 2017 года. Сегодня Пакистан – важный внешнеполитический партнер России. Поддерживается интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. 10 июля 2015 года "на полях" саммита ШОС в Уфе состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. 9 июня 2017 года Владимир Путин и Наваз Шариф вновь встретились "на полях" саммита ШОС в Астане. 10 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай) состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном. В июне 2019 года "на полях" заседания совета глав государств ШОС в Бишкеке (Киргизия) состоялась беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана. 24 февраля 2022 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который находился в России с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, региональная проблематика, включая ситуацию в Южной Азии. Визит премьер-министра Пакистана в Москву стал первым за 23 года. 15 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провели встречу "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан). 17 октября 2023 года Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром "на полях" саммита "Один пояс, один путь" в Пекине. Поддерживается диалог на уровне глав правительств. 30 ноября 2017 года в Сочи "на полях" саммита глав правительств государств-членов ШОС состоялась беседа премьер министра России (2012-2020) Дмитрия Медведева с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси. 5 ноября 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом "на полях" первой Китайской международной импортной выставки в Шанхае (Китай). 24 февраля 2022 года состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом, который находился с визитом в Москве. Регулярный характер носят встречи министров иностранных дел двух стран. 30 января 2023 года глава МИД Пакистана Билавал Бхутто-Зардари посетил с визитом Москву, где провел переговоры с Сергеем Лавровым. 13 апреля глава российского внешнеполитического ведомства встретился с госминистром иностранных дел Пакистана Хиной Раббани Кхар "на полях" четвертой министерской конференции механизма стран-соседей Афганистана в Самарканде (Узбекистан). 4 мая состоялась еще одна встреча Сергея Лаврова с Билавалом Бхутто-Зардари "на полях" СМИД ШОС в Гоа. 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 21 мая 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Развиваются межпарламентские связи. 8 декабря 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Нацассамблеи Пакистана Асадом Кайсером в Тегеране (Иран) "на полях" второй конференции глав парламентов России, Пакистана, Китая, Афганистана, Ирана и Турции. 1 июля 2019 года Вячеслав Володин и Асад Кайсер провели встречу в Москве "на полях" второго Международного форума "Развитие парламентаризма". Очередная встреча Вячеслава Володина и Асада Кайсера состоялась 24 сентября 2019 года в Нур-Султане (ныне Астана) "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии. 26-31 октября 2019 года состоялся визит в Москву и Санкт-Петербург делегации Сената Пакистана во главе с сенатором Сиядом Шибли Фаразом. 28 октября 2019 года состоялись переговоры с группой членов Совета Федерации во главе с председателем Комитета по международным делам Константином Косачевым. 5-8 июня 2023 года состоялся официальный визит председателя сената Пакистана Мухаммада Садика Санджрани в Москву. 6 июня состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем сената Пакистана Мухаммадом Садиком Санджрани. 7 июня председатель сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани выступил на заседании Совета Федерации. Состоялась также встреча с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Функционирует межведомственная Рабочая группа по противодействию международному терроризму и другим новым вызовам международной безопасности. Ее очередное десятое заседание состоялось 16 ноября 2023 года в Исламабаде. Проводится регулярная сверка часов по афганской проблематике. Дважды в 2017 году (июнь, декабрь), в 2019 году (январь), трижды в 2021 году (февраль, сентябрь, ноябрь) и в 2023 году (январь) Исламабад посещал спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов. 8 сентября 2022 года консультации по Афганистану состоялись в Москве. 29 сентября 2023 года в Казани прошло пятое заседание Московского формата, 29 января 2024 года в Кабуле состоялась встреча региональной "четверки" (Россия, Китай, Иран, Пакистан). Россия и Пакистан взаимодействуют на антинаркотическом треке, в том числе в рамках региональных форматов. В 2010 году было заключено межведомственное Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В 2012 году в Исламабаде начал работу постоянный представитель ФСКН России, функции которого впоследствии были переданы представителю МВД России в ИРП. Осуществляется взаимодействие по линии Совета Безопасности Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев неоднократно проводил переговоры с пакистанскими коллегами (23 апреля 2018 года в Москве, 23 июня 2021 года в Душанбе и 1 декабря 2021 года в Москве). 2-3 апреля 2024 года в Астане Николай Патрушев встретился с секретарем Управления национальной безопасности аппарата правительства Пакистана Вакаром Ахмадом. Сотрудничество в торгово-экономической сфере осуществляется на основе межправительственного Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве от 20 апреля 1999 года. В 2000 году была учреждена Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное восьмое заседание прошло в январе 2023 года в Исламабаде. В начале 2020 года Исламабад погасил свою задолженность перед Москвой в размере 93,5 миллиона долларов. Долг возник в 1980-е годы в результате экспортно-импортных операций и тормозил интенсификацию торгово-экономического сотрудничества. Пакистан рассчитывает на то, что урегулирование данного вопроса поспособствует развитию экономических связей и притоку инвестиций из России. По итогам 2023 года товарооборот России и Пакистана впервые превысил миллиард долларов, достигнув 1,072 миллиарда долларов. Реализуются крупные контракты на поставку в ИРП пшеницы. За 2023 год отгружено порядка 1,5 миллиона тонн. Перспективная область делового партнерства – энергетика. Флагманский проект – строительство газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправсоглашением. Ведутся переговоры в целях скорейшего перехода к его практической реализации. Среди других перспективных проектов – модернизация построенного при содействии СССР Карачинского металлургического завода, реконструкция энергетической и железнодорожной систем Пакистана. Обсуждаются возможности сотрудничества в области IT, банковском секторе, в части реконструкции объектов ЖКХ, транспорта. Знаковым событием в развитии военно-политических связей Москвы и Исламабада стало подписание в 2014 году соглашения о сотрудничестве между военными ведомствами двух государств. Заключение договоренности произошло в ходе первого в новейшей истории России визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Начиная с 2014 года, руководство министерства обороны Пакистана участвует в ежегодных Московских конференциях по международной безопасности. Действует российско-пакистанский Военно-консультативный комитет по вопросам обороны и безопасности. В декабре 2023 года состоялось его четвертое заседание. Первые поставки российских вооружений в Пакистан осуществлялись в 1996-2004 годах: тогда Москва отправила Исламабаду около 70 вертолетов Ми-17. Вскоре после этого продажи вооружений Пакистану приостановились, и были возобновлены в 2014 году. В 2017 году Россия завершила поставку в Пакистан четырех ударных вертолетов Ми-35. В том же году Исламабад получил два транспортных вертолета Ми-171Е. С 2016 года попеременно в Пакистане и России проходят российско-пакистанские тактические учения "Дружба" для отработки взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях. В северной части Аравийского моря проводятся росийско-пакистанские учения по пресечению деятельности пиратских группировок и других преступных групп на море "Аравийский муссон". Осуществляется сотрудничество в сфере образования и науки. Достигнута договоренность дальнейшего развития совместных научных и образовательных проектов по вопросам изменения климата, развития высшего образования после COVID-19, дистанционного онлайн-обучения, академических обменов студентами и преподавателями, а также присоединения Пакистана к Сетевому Университету ШОС. Правительство России предоставляет ежегодную квоту на обучение по востребованным для пакистанской экономики направлениям подготовки. В 2023/24 учебном году количество мест по квоте выросло в два раза и составило 50. В настоящее время в российских вузах обучается более 380 пакистанских студентов, 90 из них по квоте. В сентябре 2022 года Россия направила в Пакистан 35 тонн гуманитарных грузов в качестве содействия в преодолении последствий катастрофического наводнения, вызванного беспрецедентными муссонными дождями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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