https://ria.ru/20220224/sotrudnichestvo-1774770075.html

Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество

Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 24.02.2022

Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на встрече в Москве обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества, обмениваются... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:35

2022-02-24T14:35

2022-02-24T14:35

пакистан

россия

наваз шариф

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на встрече в Москве обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества, обмениваются мнением по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии, говорится на сайте президентской администрации.Встреча проходит в Кремле."Лидеры двух стран обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества. Проходит обмен мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - отмечается в сообщении.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.

https://ria.ru/20220224/venok-1774702708.html

пакистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пакистан, россия, наваз шариф, владимир путин