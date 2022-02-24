https://ria.ru/20220224/sotrudnichestvo-1774770075.html
Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество
Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 24.02.2022
Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на встрече в Москве обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества, обмениваются... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:35
2022-02-24T14:35
2022-02-24T14:35
пакистан
россия
наваз шариф
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на встрече в Москве обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества, обмениваются мнением по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии, говорится на сайте президентской администрации.Встреча проходит в Кремле."Лидеры двух стран обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества. Проходит обмен мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - отмечается в сообщении.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
https://ria.ru/20220224/venok-1774702708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, наваз шариф, владимир путин
Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество
Путин и премьер Пакистана обсуждают двустороннее сотрудничество и ситуацию в Южной Азии
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на встрече в Москве обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества, обмениваются мнением по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии, говорится на сайте президентской администрации.
Встреча проходит в Кремле.
"Лидеры двух стран обсуждают основные вопросы двустороннего сотрудничества. Проходит обмен мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - отмечается в сообщении.
Визит руководителя Пакистана
в Москву
стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию
с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф
.
Опубликовано: Влада Копылова