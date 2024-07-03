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Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск - РИА Новости, 03.07.2024
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09:00 03.07.2024 (обновлено: 11:31 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/osvobozhdenie-1949100353.html
Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск
Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск - РИА Новости, 03.07.2024
Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск
80 лет назад, 29 июня 1944 года, на территории Белоруссии стремительно развернулась Минская наступательная операция, которая имела целью окружение неприятеля и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:00
2024-07-03T11:31
освобождение. путь к победе
белоруссия
минск
социальный навигатор
великая отечественная война (1941-1945)
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80 лет назад, 29 июня 1944 года, на территории Белоруссии стремительно развернулась Минская наступательная операция, которая имела целью окружение неприятеля и освобождение столицы республики. Всего за шесть дней операции усилиями советских войск при поддержке партизанских отрядов был полностью освобожден город Минск (3 июля), оккупированный немцами более трех лет. Вражеская группа армий "Центр" потерпела катастрофическое поражение — были разгромлены ее главные силы. В центре советско-германского фронта образовалась огромная брешь протяженностью до 400 км.Героизм и самоотверженность освободителей сделали возможным дальнейшее наступление главных сил советских войск на запад. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые боролись за мирное будущее своей Родины.
белоруссия
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4.7
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освобождение. путь к победе, белоруссия, фото, минск, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945)
Освобождение. Путь к Победе, Белоруссия, Минск, Социальный навигатор, Великая Отечественная война (1941-1945)

Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск

Читать ria.ru в
80 лет назад, 29 июня 1944 года, на территории Белоруссии стремительно развернулась Минская наступательная операция, которая имела целью окружение неприятеля и освобождение столицы республики.
Всего за шесть дней операции усилиями советских войск при поддержке партизанских отрядов был полностью освобожден город Минск (3 июля), оккупированный немцами более трех лет. Вражеская группа армий "Центр" потерпела катастрофическое поражение — были разгромлены ее главные силы. В центре советско-германского фронта образовалась огромная брешь протяженностью до 400 км.
Героизм и самоотверженность освободителей сделали возможным дальнейшее наступление главных сил советских войск на запад. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые боролись за мирное будущее своей Родины.
© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанк3-й Белорусский фронт. Гвардии старшина, кавалер ордена Славы перед строем автоматчиков. Белорусская ССР, 1944 год.
3-й Белорусский фронт. Гвардии старшина, кавалер ордена Славы перед строем автоматчиков.
3-й Белорусский фронт. Гвардии старшина, кавалер ордена Славы перед строем автоматчиков. Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Становов
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Дитлов | Перейти в медиабанк3-й Белорусский фронт. Бой в районе города Витебска. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
3-й Белорусский фронт. Бой в районе города Витебска
3-й Белорусский фронт. Бой в районе города Витебска. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Дитлов
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Фридлянский | Перейти в медиабанкБойцы 3-го Белорусского фронта у сожженного немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера" на поле боя. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
Бойцы 3-го Белорусского фронта у сожженного немецкого танка Pz.Kpfw. V Пантера на поле боя.
Бойцы 3-го Белорусского фронта у сожженного немецкого танка Pz.Kpfw. V "Пантера" на поле боя. Витебская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Александр Фридлянский
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3 из 10
© РИА Новости / Леонид Коробов | Перейти в медиабанк

Отряд белорусских партизан получает задание командира перед боевой операцией. Белорусская ССР.

Отряд белорусских партизан получает задание командира перед боевой операцией.

Отряд белорусских партизан получает задание командира перед боевой операцией. Белорусская ССР.

© РИА Новости / Леонид Коробов
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Фридлянский | Перейти в медиабанк

Командир партизанской бригады "За Советскую Белоруссию", Герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец с 13-летним сыном Николаем. Белорусская ССР, 1944 год.

Командир партизанской бригады За Советскую Белоруссию, Герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец с 13-летним сыном Николаем

Командир партизанской бригады "За Советскую Белоруссию", Герой Советского Союза Андрей Иванович Волынец с 13-летним сыном Николаем. Белорусская ССР, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Фридлянский
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5 из 10
© РИА Новости / Борис Ярославцев | Перейти в медиабанкБои под Минском. 2-й Белорусский фронт. Минская область, Белорусская ССР, 1944 год.
Бои под Минском. 2-й Белорусский фронт.
Бои под Минском. 2-й Белорусский фронт. Минская область, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Борис Ярославцев
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6 из 10
© РИА Новости / Борис Ярославцев | Перейти в медиабанк

Санинструктор оказывает помощь раненому бойцу. Белорусская ССР, 1944 год.

Санинструктор оказывает помощь раненому бойцу.

Санинструктор оказывает помощь раненому бойцу. Белорусская ССР, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Ярославцев
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7 из 10
© РИА Новости / Борис Ярославцев | Перейти в медиабанкЖители Минска встречают воинов-освободителей 2-го Белорусского фронта. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
Жители Минска встречают воинов-освободителей 2-го Белорусского фронта.
Жители Минска встречают воинов-освободителей 2-го Белорусского фронта. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Борис Ярославцев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Лупейко | Перейти в медиабанкЖители Минска восстанавливают железнодорожные пути в районе вокзала. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
Жители Минска восстанавливают железнодорожные пути в районе вокзала.
Жители Минска восстанавливают железнодорожные пути в районе вокзала. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Владимир Лупейко
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Межевич | Перейти в медиабанкПалаточный городок для жителей Минска, вернувшихся в город после его освобождения. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
Палаточный городок для жителей Минска, вернувшихся в город после его освобождения.
Палаточный городок для жителей Минска, вернувшихся в город после его освобождения. Минск, Белорусская ССР, 1944 год.
© РИА Новости / Владимир Межевич
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Освобождение. Путь к ПобедеБелоруссияМинскСоциальный навигаторВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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