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Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск

Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск - РИА Новости, 03.07.2024

Пробили брешь в 400 км. Как освобождали Минск

80 лет назад, 29 июня 1944 года, на территории Белоруссии стремительно развернулась Минская наступательная операция, которая имела целью окружение неприятеля и... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:00

2024-07-03T09:00

2024-07-03T11:31

освобождение. путь к победе

белоруссия

минск

социальный навигатор

великая отечественная война (1941-1945)

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80 лет назад, 29 июня 1944 года, на территории Белоруссии стремительно развернулась Минская наступательная операция, которая имела целью окружение неприятеля и освобождение столицы республики. Всего за шесть дней операции усилиями советских войск при поддержке партизанских отрядов был полностью освобожден город Минск (3 июля), оккупированный немцами более трех лет. Вражеская группа армий "Центр" потерпела катастрофическое поражение — были разгромлены ее главные силы. В центре советско-германского фронта образовалась огромная брешь протяженностью до 400 км.Героизм и самоотверженность освободителей сделали возможным дальнейшее наступление главных сил советских войск на запад. На кадрах фотохроники остались запечатленными лица и истории людей, которые боролись за мирное будущее своей Родины.

белоруссия

минск

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2024

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освобождение. путь к победе, белоруссия, фото, минск, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945)