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Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан
Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан - РИА Новости, 17.05.2024
Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан
К концу июня 1943 года линия фронта замерла на так называемом "Белорусском балконе". Он нависал над советскими войсками в Северной Украине и угрожал Красной Армии в Прибалтике. Для его ликвидации разведка СССР и Союзников провела одну из самых масштабных операций по дезинформации, благодаря чему два Белорусских фронта окружили немцев под Минском.
2024-05-17T14:00
2024-05-17T14:00
2024-05-17T19:22
освобождение
минск
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Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан
К концу июня 1943 года линия фронта замерла на так называемом «Белорусском балконе». Он нависал над советскими войсками в Северной Украине и угрожал Красной Армии в Прибалтике. Для его ликвидации разведка СССР и Союзников провела одну из самых масштабных операций по дезинформации, благодаря чему два Белорусских фронта окружили немцев под Минском.
audio/mpeg
Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан
К концу июня 1943 года линия фронта замерла на так называемом «Белорусском балконе». Он нависал над советскими войсками в Северной Украине и угрожал Красной Армии в Прибалтике. Для его ликвидации разведка СССР и Союзников провела одну из самых масштабных операций по дезинформации, благодаря чему два Белорусских фронта окружили немцев под Минском.
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Алесе Корсак, кандидату исторических наук, доценту и заведующей кафедрой истории и туризма гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета.Увидеть кадры военной фотохроники из Минска можно на выставке проекта "Освобождение. Путь к Победе", которая пройдет с 1 по 8 июля на главной аллее города Минск. Затем фотографии продемонстрируют на фестивале "Славянский базар" в Витебске. После этого фотоработы станут частью экспозиции музея исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Дарья Гусарова, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
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аудио, минск, прибалтика, ссср, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), вермахт, белоруссия, константин рокоссовский, петр багратион, иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, разведчик, британская разведывательная служба mi6, национальная разведка сша, освобождение. путь к победе
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Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан
К концу июня 1943 года линия фронта замерла на так называемом "Белорусском балконе". Он нависал над советскими войсками в Северной Украине и угрожал Красной Армии в Прибалтике. Для его ликвидации разведка СССР и Союзников провела одну из самых масштабных операций по дезинформации, благодаря чему два Белорусских фронта окружили немцев под Минском.