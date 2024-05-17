https://ria.ru/20240517/bagration-1946667792.html

Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан

Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан - РИА Новости, 17.05.2024

Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан

К концу июня 1943 года линия фронта замерла на так называемом "Белорусском балконе". Он нависал над советскими войсками в Северной Украине и угрожал Красной Армии в Прибалтике. Для его ликвидации разведка СССР и Союзников провела одну из самых масштабных операций по дезинформации, благодаря чему два Белорусских фронта окружили немцев под Минском.

2024-05-17T14:00

2024-05-17T14:00

2024-05-17T19:22

освобождение

минск

прибалтика

ссср

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

вермахт

белоруссия

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Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан К концу июня 1943 года линия фронта замерла на так называемом «Белорусском балконе». Он нависал над советскими войсками в Северной Украине и угрожал Красной Армии в Прибалтике. Для его ликвидации разведка СССР и Союзников провела одну из самых масштабных операций по дезинформации, благодаря чему два Белорусских фронта окружили немцев под Минском. audio/mpeg

Минск. Часть 2. Танковые дуэли на руинах города и марш-бросок партизан К концу июня 1943 года линия фронта замерла на так называемом «Белорусском балконе». Он нависал над советскими войсками в Северной Украине и угрожал Красной Армии в Прибалтике. Для его ликвидации разведка СССР и Союзников провела одну из самых масштабных операций по дезинформации, благодаря чему два Белорусских фронта окружили немцев под Минском. audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Алесе Корсак, кандидату исторических наук, доценту и заведующей кафедрой истории и туризма гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета.Увидеть кадры военной фотохроники из Минска можно на выставке проекта "Освобождение. Путь к Победе", которая пройдет с 1 по 8 июля на главной аллее города Минск. Затем фотографии продемонстрируют на фестивале "Славянский базар" в Витебске. После этого фотоработы станут частью экспозиции музея исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Дарья Гусарова, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов

минск

прибалтика

ссср

белоруссия

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