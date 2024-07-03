https://ria.ru/20240703/osago-1957037618.html

Совфед разрешил не предоставлять ОСАГО при регистрации транспортных средств

Совфед разрешил не предоставлять ОСАГО при регистрации транспортных средств - РИА Новости, 03.07.2024

Совфед разрешил не предоставлять ОСАГО при регистрации транспортных средств

Совет Федерации одобрил закон, исключающий ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:53

2024-07-03T10:53

2024-07-03T11:46

общество

авто

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, исключающий ОСАГО из числа обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Изменения внесли в закон о безопасности дорожного движения. Также устанавливается, что прекращается государственный учет угнанного транспортного средства по заявлению владельца. Это избавит от необходимости подавать справки о фактически отсутствующем транспорте. Кроме того, при продаже автомобиля владелец сможет сразу же снять его с учета, а не через десять дней после обращения в ГИБДД.

https://ria.ru/20240513/osago-1945541353.html

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общество, авто, совет федерации рф, гибдд мвд рф, осаго, россия