Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obse-1957120278.html
В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ
В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.07.2024
В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ
Сенаторы и депутаты Госдумы будут готовы вернуться к работе в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, если ее руководство и ряд государств-членов пересмотрят свои... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:55
2024-07-03T14:55
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
валентина матвиенко
обсе
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145501/10/1455011040_0:316:2500:1722_1920x0_80_0_0_319bfb0d7a38e1f00fb66815450e8bc6.jpg
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Сенаторы и депутаты Госдумы будут готовы вернуться к работе в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, если ее руководство и ряд государств-членов пересмотрят свои русофобские и дискриминационные подходы к решению проблем европейской безопасности, говорится в заявлении палат Федерального собрания РФ, которое распространило постпредство РФ при ОБСЕ. Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации. "Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности", - отмечается в заявлении. Сенаторы и депутаты Госдумы также выразили надежду "на то, что здравомыслящие силы в Ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте". Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. Парламентарий отмечал, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ, объяснял Слуцкий.
https://ria.ru/20240628/obse-1956146043.html
https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html
https://ria.ru/20240625/obse-1955298184.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145501/10/1455011040_179:0:2500:1741_1920x0_80_0_0_06a28c391acb3eaa3313ee6beb0f24e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, леонид слуцкий (политик), валентина матвиенко, обсе, госдума рф, совет федерации рф
Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Валентина Матвиенко, ОБСЕ, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ

Делегация России готова вернуться в ПА ОБСЕ при пересмотре русофобских подходов

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Сенаторы и депутаты Госдумы будут готовы вернуться к работе в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, если ее руководство и ряд государств-членов пересмотрят свои русофобские и дискриминационные подходы к решению проблем европейской безопасности, говорится в заявлении палат Федерального собрания РФ, которое распространило постпредство РФ при ОБСЕ.
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации.
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Совфеде предложили приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ
28 июня, 15:51
"Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности", - отмечается в заявлении.
Сенаторы и депутаты Госдумы также выразили надежду "на то, что здравомыслящие силы в Ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте".
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии
28 июня, 15:55
Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО.
Парламентарий отмечал, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ, объяснял Слуцкий.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
ОБСЕ деградировала, заявил Лавров
25 июня, 12:50
 
РоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Валентина МатвиенкоОБСЕГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала