https://ria.ru/20240703/obse-1957120278.html

В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ

В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.07.2024

В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ

Сенаторы и депутаты Госдумы будут готовы вернуться к работе в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, если ее руководство и ряд государств-членов пересмотрят свои... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:55

2024-07-03T14:55

2024-07-03T14:55

россия

сша

леонид слуцкий (политик)

валентина матвиенко

обсе

госдума рф

совет федерации рф

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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Сенаторы и депутаты Госдумы будут готовы вернуться к работе в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, если ее руководство и ряд государств-членов пересмотрят свои русофобские и дискриминационные подходы к решению проблем европейской безопасности, говорится в заявлении палат Федерального собрания РФ, которое распространило постпредство РФ при ОБСЕ. Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявления палат Федерального собрания о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету СФ незамедлительно проинформировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия делегации РФ в организации. "Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности", - отмечается в заявлении. Сенаторы и депутаты Госдумы также выразили надежду "на то, что здравомыслящие силы в Ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в интересах мира и стабильности на континенте". Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. Парламентарий отмечал, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ, объяснял Слуцкий.

https://ria.ru/20240628/obse-1956146043.html

https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html

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россия, сша, леонид слуцкий (политик), валентина матвиенко, обсе, госдума рф, совет федерации рф