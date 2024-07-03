https://ria.ru/20240703/nato-1957098293.html

Союзники НАТО не взяли на себя обязательства по поддержке Киева, пишут СМИ

Союзники НАТО не взяли на себя обязательства по поддержке Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Союзники НАТО не взяли на себя обязательства по поддержке Киева, пишут СМИ

Страны НАТО не смогли согласовать многолетнюю военную помощь для Киева, сообщило информационное агентство DPA в соцсети Х. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:13

2024-07-03T14:13

2024-07-03T16:10

в мире

киев

нато

украина

йенс столтенберг

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Страны НАТО не смогли согласовать многолетнюю военную помощь для Киева, сообщило информационное агентство DPA в соцсети Х."Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не удалось убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", — говорится в посте.Тем не менее страны альянса договорились о выделении Украине военной помощи на 2025 год в размере 40 миллиардов евро. Столтенберг заявлял о необходимости сделать поддержку Украины более предсказуемой, чтобы средства поступали ежемесячно и ежегодно в долгосрочной перспективе. Для этого он предлагал создать фонд, в который на протяжении пяти лет поступало бы по 100 миллиардов долларов. Но, как писало агентство Bloomnerg, у союзников возникли разногласия из-за непредсказуемости ситуации на поле боя и отсутствия понимания, какая помощь будет нужна Киеву в будущем.На это влияет также позиция США и Германии, которые, по словам источников Bloomberg, выступают против того, чтобы говорить о "необратимом пути" Украины в НАТО, а вместо этого выделяют пакет помощи, называя его "мостом к членству" в альянсе.Как заявлял президент Владимир Путин, возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одним из факторов начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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в мире, киев, нато, украина, йенс столтенберг