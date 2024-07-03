https://ria.ru/20240703/mvd-1957086309.html

Совфед рекомендовал повысить зарплату сотрудников МВД

Совфед рекомендовал повысить зарплату сотрудников МВД - РИА Новости, 03.07.2024

Совфед рекомендовал повысить зарплату сотрудников МВД

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД и повышении зарплаты у низкооплачиваемых сотрудников,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:36

2024-07-03T13:36

2024-07-03T13:36

россия

валентина матвиенко

михаил мишустин

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_0:201:2966:1869_1920x0_80_0_0_d3934bd43533844971cbe40799e48c95.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД и повышении зарплаты у низкооплачиваемых сотрудников, включая работников по вопросам миграции, говорится в предложениях СФ по формированию федерального бюджета на ближайшую трёхлетку. "Рекомендовать правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в министерстве внутренних дел РФ и повышении уровня оплаты труда низкооплачиваемых сотрудников, включая работников подразделений по вопросам миграции", – говорится в тексте документа (есть в распоряжении агентства). Парламентарии также предложили рассмотреть вопрос об увеличении размера финансовой поддержки из бюджета для лиц гражданского персонала ВС РФ, осуществляющих трудовую деятельность на судах обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в СВО и обеспечивавших выполнение задач в ходе СВО. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече членов Совета палаты Совфеда с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным затрагивала вопрос некомплекта в органах МВД. По её словам, в органах МВД не хватает более 150 тысяч человек, а дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%: "один участковый работает за четверых, за десятерых", при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси.

https://ria.ru/20240621/zarplata-1954605790.html

https://ria.ru/20240626/putin-1955716105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф, общество