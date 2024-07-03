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Совфед рекомендовал повысить зарплату сотрудников МВД
Совфед рекомендовал повысить зарплату сотрудников МВД - РИА Новости, 03.07.2024
Совфед рекомендовал повысить зарплату сотрудников МВД
Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД и повышении зарплаты у низкооплачиваемых сотрудников,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:36
2024-07-03T13:36
2024-07-03T13:36
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД и повышении зарплаты у низкооплачиваемых сотрудников, включая работников по вопросам миграции, говорится в предложениях СФ по формированию федерального бюджета на ближайшую трёхлетку. "Рекомендовать правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в министерстве внутренних дел РФ и повышении уровня оплаты труда низкооплачиваемых сотрудников, включая работников подразделений по вопросам миграции", – говорится в тексте документа (есть в распоряжении агентства). Парламентарии также предложили рассмотреть вопрос об увеличении размера финансовой поддержки из бюджета для лиц гражданского персонала ВС РФ, осуществляющих трудовую деятельность на судах обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в СВО и обеспечивавших выполнение задач в ходе СВО. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече членов Совета палаты Совфеда с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным затрагивала вопрос некомплекта в органах МВД. По её словам, в органах МВД не хватает более 150 тысяч человек, а дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%: "один участковый работает за четверых, за десятерых", при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси.
https://ria.ru/20240621/zarplata-1954605790.html
https://ria.ru/20240626/putin-1955716105.html
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россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед рекомендовал повысить зарплату сотрудников МВД
Совфед рекомендовал правительству усовершенствовать оплату труда в МВД