https://ria.ru/20240703/mir-1957234676.html

Китай поддержал повестку, предложенную Армении Азербайджаном

Китай поддержал повестку, предложенную Армении Азербайджаном - РИА Новости, 03.07.2024

Китай поддержал повестку, предложенную Армении Азербайджаном

Китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, говорится в "Совместной декларации об установлении... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T23:08

2024-07-03T23:08

2024-07-03T23:08

в мире

китай

азербайджан

ереван

никол пашинян

евросоюз

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БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. "Китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации", - говорится в тексте декларации. Согласно документу, терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезную угрозу всему международному сообществу и требуют объединения общих усилий для предотвращения и противостояния этим вызовам. "Стороны (Китай и Азербайджан – ред.) продолжат оказывать решительную поддержку друг другу по пути развития, выбранного в соответствии со своими национальными особенностями, готовы осуществлять сотрудничество для достижения общего развития и процветания, будут поддерживать тесные контакты и координацию по важнейшим вопросам национальной, а также региональной и глобальной безопасности, укреплять доверие, не позволять какими бы то ни было силам использовать территорию своего государства для осуществления действий против другой стороны", - отмечается в декларации. Также в тексте документа говорится, что Азербайджан и Китай готовы к дальнейшему увеличению объема двусторонней торговли, оптимизации структуры товаров, содействию доступу товаров на рынки. "Азербайджан и Китай обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для наращивания сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций. Стороны будут в полной мере использовать рабочий механизм сотрудничества по индустриализации и инвестиции между Азербайджаном и Китаем, наращивать контакты по видению, планированию и политике, содействовать деятельности компаний Азербайджана и Китая, активно продвигать сотрудничество в приоритетных областях, таких как энергетика, включая добычу и переработку нефти и газа, "зеленую" энергию и транспортную инфраструктуру, информация и телекоммуникации, цифровая экономика, цветные металлы, строительные материалы и т.д., в соответствии с принципом рыночной экономики наполнять сотрудничество двух стран реальными результатами на благо двух стран и их народов", - говорится в декларации. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.

https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html

https://ria.ru/20240703/aliev-1957076658.html

китай

азербайджан

ереван

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в мире, китай, азербайджан, ереван, никол пашинян, евросоюз